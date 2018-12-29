توقعات بتراجع وتيرة النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال 2019

المصدر: نورنبرغ ــ د.ب.أ

توقع خبراء اقتصاد تراجع وتيرة النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال عام 2019. وقال خبراء اقتصاد لدى بنوك ألمانية كبيرة في استطلاع لوكالة الأنباء الألمانية، إنه في حال عدم تغير شيء على نحو جذري في الظروف الاقتصادية الراهنة، فإن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في ألمانيا العام المقبل 1.5%. وذكر الخبراء أن الاضطرابات الدولية تلقي بظلالها على التطلعات الاقتصادية للعام المقبل، مستبعدين في المقابل حدوث ركود، ولا يتوقع الخبراء حدوث تحول في سوق العمل باستثناء تراجع في وتيرته.

وبحسب البيانات، فإنه من المتوقع أن يتراجع عدد المتعطلين عن العمل في ألمانيا العام المقبل بما يراوح بين 100 ألف و170 ألف متعطل عن العمل.

وعلى أقصى التقدير، فإنه من المتوقع أن ينخفض عدد المتعطلين عن العمل العام الجاري بواقع 200 ألف شخص مقارنة بالعام الماضي.