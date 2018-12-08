الذهب بصدد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أغسطس 2018

المصدر: بنغالور ــ رويترز

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعاً، في الوقت الذي ينخفض فيه الدولار، بفعل تجدد التكهنات بشأن توقف وشيك في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) للسياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1238.37 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 1244.32 دولاراً للأوقية في الجلسة السابقة. ومع ارتفاعه بنحو 1.5% الأسبوع الجاري، يبدو الذهب متجهاً لتحقيق أفضل مكاسبه، منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس 2018.

وصعد الذهب في العقود الأميركية الآجلة، أيضاً، قليلاً إلى 1243.8 دولاراً للأوقية.