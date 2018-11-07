62% من المؤمّن عليهم من أصحاب الوزن الزائد

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أظهرت دراسة أجرتها شركة عُمان للتأمين مؤخراً حول الرعاية الصحية لأعضائها، أن 62% من المؤمّن عليهم يعانون من الوزن الزائد.

وتراوحت نسبة التأثر بهذه المشكلة نوعاً ما وفقًا للجنسية، حيث سجل المشتركون زائدي الوزن من الهند 66% بينما سجل المشتركون من باكستان 70%، وكانت النسبة أقل نسبيًا للفلبينيين حيث بلغت 54%

وتولى فريق البرنامج الصحي LivFit من شركة عُمان للتأمين مهمة تجميع بيانات الدراسة وتحليل أكثر من 3200 من الردود التي وردت في إطار تقييم المخاطر الصحية المجاني عبر الإنترنت.

وقد تم تحديد مستوى الزيادة بالوزن باستخدام مؤشر كتلة الجسم وفيه يتم قسمة وزن الجسم بالكيلوجرامات على مربع الطول، فإذا كان مؤشر كتلة جسم المشترك يقع بين 25 و 30، فذلك يعني أنه يعاني من زيادة في الوزن أما إذا بلغ المؤشر 30 فأكثر، فذلك يعني أن المشترك يعاني من البدانة.

ومن المثير للاهتمام، وُجِد أن 67% من المشتركين الذكور يعانون من الوزن الزائد مقارنةً بـ 59% من الإناث، وقد عكس التحليل الارتباط بين النشاط البدني والوزن. هذا وقد نفى 19% من المشتركين من ضمن مجموعة الوزن الصحي ممارسة الرياضة حتي ولو لمدة 2,5 ساعة أسبوعيًا وبالتالي فقد ارتفعت هذه النسبة بين المشتركين زائدي الوزن لتصبح 27%.

وفي هذا الإطار، صرح مدير التأمين الصحي في شركة عُمان للتأمين ياسر خليفة، قائلًا: "بعيدًا عن قلة النشاط البدني، هناك مجموعة من الأسباب الشائعة المسببة للبدانة منها سوء التغذية واختيارات نمط الحياة بشكل عام". وأضاف قائلاً: "يعمل برنامجنا الصحي "LivFit" على تحفيز المشتركين على بدء ممارسة نمط حياة أكثر إيجابية وإجراء بعض التغييرات مثل المشي لمدة 20 دقيقة يوميًا أو التوقف عن تناول المشروبات الغازية أو صعود الدرج من وقت لآخر."

وتعد معرفة الشخص بأنه من أصحاب الوزن الزائد الخطوة الأولى للشعور بمسؤولية نحو الحالة الصحية، ولكن ولسوء الحظ، لا يزال غالبية أصحاب الوزن الزائد غير مدركين لحالاتهم الصحية، حيث كشفت الدراسة عن قيام الأطباء بتشخيص حالات 20% فقط من المشتركين في هذه الدراسة بأنهم يعانون من زيادة الوزن. ويعد الوزن الزائد السبب الرئيسي للإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية والسكري وبعض أنواع السرطان مثل سرطان الكلى والصدر وغيرهما.

وتشير الدراسات إلى ارتفاع عدد الأشخاص المقبلين على مرحلة السمنة، ولهذا تواصل العديد من المؤسسات من حول العالم بذل جهودها لتثقيف الأشخاص وتوعيتهم بتأثير السمنة على صحتهم. وفي هذا الإطار، قامت حكومة دولة الإمارات بفرض ضريبة على السلع الضارة ومنها المشروبات الغازية العام الماضي كخطوة رئيسية لإثناء الشعب عن استهلاك السكريات بشراهة عبر هذه المشروبات.

وكما ورد في الدراسة، يشعر 43% من الذين يعانون من الوزن الزائد بالرضا عن أنفسهم مقابل 52% من الأشخاص الأصحاء، كما أعرب 62% ممن يعانون الوزن الزائد عن رضاهم عن حياتهم مقارنةً بنسبة 72% من الأصحاء، وتبدو هذه الأرقام إيجابية لمن يعانون زيادة الوزن ولكن عند النظر إليها من منظور الفئة التي تتمتع بصحة جيدة، يتضح أنها تشير إلى احتمالية تأثير الوزن الزائد على الصورة الذاتية.

وعند سؤال المشاركين في الدراسة عما إذا كانوا يرغبون في التغيير ، أشار 37% من أصحاب الوزن الزائد إلى قيامهم بالفعل بالشروع في التحكم في أوزانهم، ومن خلال الردود الواردة، يتضح حرص المشاركين على التحلي بصحة أفضل، ولكن ما هي أعداد من سيتخذون الخطوات الفعلية لبلوغ هذه المرحلة. في هذا الصدد، صرح د. ياسر قائلًا: "إن أحد مزايا البرنامج الصحي "LivFit" الفريدة هو ‘برنامج النجوم‘ المُخصص للبدناء المهتمين بفقدان الوزن، ولذلك تعاونا مع اثنين من أبرز مراكز اللياقة البدنية في الإمارات العربية المتحدة لجودة برامج فقدان الوزن التي يقدمونها وخبراتهم في مجال التغذية وإخلاص مدربيهم. وإذا ما حقق العضو الهدف المحدد، نقوم نحن بسداد جزء من تكلفة البرنامج".

يطرح برنامج "LivFit" وغيره من البرامج عدة وسائل لفقدان الوزن، ليصبح الأمر بعد ذلك متروكًا لك إن كنت تريد تحمل مسؤولية الاهتمام بصحتك، حيث يمكنك استخدام البرامج لتغيير نمط الحياة والتمتع بصحة جيدة. انطلاقًا من كون الشركة أحد مزودي خدمات التأمين الصحي المتخصصة، تطرح الشركة مجموعة كبيرة من حلول الرعاية الصحية وتحمي صحة 600000 مشترك في تأمين الرعاية الصحية لهم في المنطقة.