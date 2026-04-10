مكتوم بن محمد: اختيار الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لـ "البنك الدولي" و"صندوق النقد" خطوة تجسد ثقة العالم

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن اختيار الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029 في أبوظبي، خطوة تجسد ثقة العالم، ودور الإمارات المحوري في المساهمة بتحقيق الاستقرار المالي الدولي.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "نبارك لقيادة دولة الإمارات اختيار الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029 في أبوظبي، والتي تعد من أهم التجمعات الاقتصادية العالمية، وتُعقد بمشاركة وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وصنّاع القرار من مختلف دول العالم".

وأضاف سموه: "الملتقى العالمي سيناقش أوضاع الاقتصاد العالمي والسياسات المالية والنقدية والاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية العالمية".

وختم سموه بالقول: "خطوة تجسد ثقة العالم، ودور الإمارات المحوري في المساهمة بتحقيق الاستقرار المالي الدولي وقدرتها على استضافة وتنظيم فعاليات اقتصادية عالمية رئيسية".