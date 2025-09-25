دبي الـ 4 عالمياً بين أفضل مراكز التكنولوجيا المالية باستثمارات 4.2 مليار دولار

أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي ارتقت إلى المركز 11 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، وحجزت مكانها بين أفضل 4 مراكز للتكنولوجيا المالية عالمياً باستثمارات تجاوزت 4.2 مليارات دولار.

وقال سموه عبر حسابه على منصة " إكس" : "دبي ترتقي إلى المركز 11 عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية، وتحجز مكانها بين أفضل 4 مراكز للتكنولوجيا المالية عالمياً باستثمارات تجاوزت 4.2 مليارات دولار".

وأضاف سموه "هذا هو حصاد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حيث يشكل مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة ابتكار وذكاء اصطناعي في المنطقة بوجود أكثر من 1,500 شركة للذكاء الاصطناعي والابتكار تحت مظلته". وتابع سموه "في دبي يصنع اقتصاد الغد وفي دبي تصبح الريادة أسلوب حياة".