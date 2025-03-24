ريبورتاج العقارية" السعودية تحقق مبيعات قياسية

أعلنت ريبورتاج العقارية، ال، عن تحقيق إجمالي مبيعات تجاوز 350 مليون ريال سعودي خلال عام 2024.

وأكد إسلام همام، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية في السعودية، أن الشركة واصلت تحقيق أداء متميز خلال العام الماضي، وهو ما انعكس في زيادة مبيعاتها، ما يؤكد قدرتها على مواكبة متغيرات السوق وطرح مشاريع جديدة تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين.

وكشف همام عن الخطة الاستراتيجية التوسعية للشركة لعام 2025، والتي تتضمن إطلاق أكثر من 7 مشاريع جديدة في الرياض، إلى جانب التوسع في جدة، بما ينسجم مع الطلب المتزايد على المجتمعات السكنية الحديثة والمتكاملة.