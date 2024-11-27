اطلاق مشروع "ڤال باي كاسكو" في منطقة الجداف المائية

أعلنت شركة كاسكو للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الفاخر الثاني “ڤال باي كاسكو”.

ويقع مشروع “ڤال باي كاسكو” في منطقة الجداف المائية بدبي، ويتألف من 13 طابقًا ويشمل 121 وحدة سكنية ذات تصميم مبتكر ضمن مجمع سكني فاخر. يتضمن المشروع استوديوهات بمساحات تصل إلى 445 قدمًا مربعًا، وشققًا بغرفة نوم واحدة تصل مساحتها إلى 883 قدمًا مربعًا، بالإضافة إلى شقق بغرفتي نوم تصل مساحتها إلى 1694 قدمًا مربعًا، مع إطلالات بانورامية رائعة على الواجهة البحرية.

وقال مصطفى القيسي، رئيس مجلس إدارة كاسكو للتطوير العقاري: “نفخر بإطلاق مشروع “ڤال باي كاسكو - VAL by KASCO” الذي يعكس التزامنا المستمر بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تجمع بين الهندسة المعمارية المتطورة والاستدامة، وتحدد معايير جديدة لنمط الحياة الفاخر في منطقة الجداف. يتمتع المشروع بمزيج متوازن بين الهدوء ونمط الحياة العصري، ويتيح سهولة الوصول إلى قلب دبي النابض بالحياة.”

وأضاف مصطفى القيسي: “نتطلع إلى اكتمال مشروع “ڤال باي كاسكو” في الربع الرابع من عام 2026، وتقديمه كواحد من المشاريع الرائدة في دبي. في كاسكو، نؤمن أن السكان يبحثون عن مساحات معيشية تعزز نمط حياتهم، لذا حرصنا على تصميم المشروع ليوفر تجربة معيشية فريدة تجمع بين الراحة والتصميم العصري. كما نواصل استثمارنا في إطلاق مشاريع جديدة ترتقي بمستوى المعيشة في دبي.”