«كهرباء دبي»: تمكين الموظفات من تحقيق التوازن بين حياتهن العملية والاجتماعية

تؤدي اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي دوراً مهماً في تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية من حيث توفير بيئة عمل محفزة، تحقق التوازن بين حياة الموظفات العملية والاجتماعية، من خلال توفير الإمكانات التي تساعدهن على مواصلة تحصيلهن العلمي، واكتساب المعارف والخبرات التي تعزز مهاراتهن الوظيفية والأسرية على مختلف المستويات، بما يعزز قدراتهن في دعم الخطط الوطنية الطموحة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، وفرت هيئة كهرباء ومياه دبي آلاف الفرص التدريبية لموظفاتها. وخلال عام 2023، نظمت اللجنة النسائية أكثر من 50 ورشة وفعالية مجتمعية ومهنية وتخصصية، شارك بها أكثر من 1000 موظفة. كما استقبلت اللجنة أربعة وفود ضمن زيارات المقارنات المعيارية للتعرف إلى أفضل الممارسات التي تعتمدها اللجنة.

ومن خلال مبادرة «إضاءة»، سلطت اللجنة النسائية الضوء على إنجازات 10 من موظفات الهيئة، ممن حققن إنجازات كبرى على المستويين المحلي والعالمي. كما شاركت الموظفات في العديد من الأعمال التطوّعية، وبلغ إجمالي الساعات التطوّعية لموظفات الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 16 ألف ساعة في 28 مبادرة إنسانية ومجتمعية.

وأشارت رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، فاطمة محمد الجوكر، إلى أن اللجنة، تهدف من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية المختلفة على مدار العام إلى إحداث تأثير إيجابي فاعل ومستدام لدى الموظفات، لتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهن.

وتضمنت أبرز فعاليات وبرامج اللجنة النسائية خلال عام 2023، مشاركة هيئة كهرباء ومياه دبي في النسخة الـ11 من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وضم فريق الهيئة المشارك في جميع ألعاب البطولة 44 موظفة موهوبة ومتدربة على أعلى المستويات.