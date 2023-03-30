«الأغذية الصحية».. منتجات مستثناة بشكل دائم من التخفيضات

طالب مستهلكون بتخفيضات على الأغذية الصحية التي تتضمن سعرات حرارية منخفضة، وخالية من الدهون والجلوتين والسكر الأبيض، فضلاً عن منتجات الحمية.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذه المنتجات التي تشمل أصنافاً من الخبز، والزيوت، والأجبان، والمعكرونة، وبدائل السكر، والحلويات، مستثناة بشكل دائم من أي تخفيضات على مدار العام، لافتين إلى ارتفاع أسعار هذه المنتجات، وعدم توافر بدائل كونها تطرح تحت علامات تجارية محدودة.

من جانبهما، قال مسؤولان في منفذي بيع، إن أسعار المنتجات الصحية مرتفعة، نظراً للمواد الخام المستخدمة في صناعتها، والتي تتميز بدورها بارتفاع أسعارها، لافتين إلى غياب المنافسة في السوق، وقلة عدد المنتجين والمستوردين. وأوضحا أن التخفيضات تتطلب اتفاقاً مع منتجي وموردي هذه السلع.

مقارنات سعرية

وتفصيلاً، قال المستهلك سمير عبدالرحمن، إن أسعار المنتجات الصحية مرتفعة للغاية مقارنة بمثيلاتها العادية، كما أن العلامات التجارية الخاصة بها في السوق قليلة، ما لا يتيح مجالاً للمفاضلة.

وأوضح أن سعر الخبز الأسمر الخالي من السكر يراوح بين أربعة وتسعة دراهم للكيس، مقابل ثلاثة دراهم لسعر كيس الخبز الأبيض، في وقت تطرح منافذ بيع الخبز الأسمر الكبير بسعر يبدأ من أربعة دراهم للرغيف الواحد، مقابل 1.5 درهم لرغيف الخبز الأبيض.

ولفت إلى أن المعكرونة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية والخالية من الجلوتين تباع بسعر يبدأ من 12 درهماً للعبوة وزن 100 غرام، وتصل في أصناف إلى 30 درهماً للوزن نفسه، مقابل أربعة دراهم لعبوة المعكرونة العادية ولوزن يراوح بين 100 و400 غرام.

وطالب عبدالرحمن منافذ البيع بطرح تخفيضات على المنتجات الصحية، أسوة بالمنتجات الأخرى، مبيناً أنها مستثناة دائماً من أي تخفيضات.

وقال إن توافر تخفيضات على أسعار هذه المنتجات يشجع على اتباع الأنماط الغذائية الصحية، ولذلك فإن شراءها لا يعد ترفاً، كونها ترفع المستوى الصحي للمجتمع.

العلامات التجارية

واتفقت المستهلكة هالة رشيد في أن أسعار الأغذية الصحية، وقليلة السعرات الحرارية والخالية من السكر الأبيض والدهون، فضلاً عن منتجات الحمية، مرتفعة للغاية عموماً.

وقالت إن أسعار المحليات (بدائل السكر) التي تستخدم مواد طبيعية لتحلية الأطعمة والمشروبات بدلاً من السكر الأبيض مرتفعة للغاية، إذ يبدأ سعر أصغر عبوة من 25 مغلفاً من 12 درهماً.

ولفتت إلى أن سعر زجاجة الزيت قليل الدهون والخالي من دهون متحولة يبدأ من 18 درهماً مقابل 11 درهماً لعبوة الزيت العادية من الوزن نفسه.

وأشارت كذلك إلى أن العلامات التجارية للمنتجات الصحية قليلة للغاية، ولا تتعدى شركة أو شركتين، ما لا يتيح مجالات للاختيار أمام المستهلكين.

وطالبت رشيد بطرح تخفيضات على هذه السلع التي اتفقت على أنها مستثناة دائماً من التخفيضات طول العام بما فيها تخفيضات رمضان، لافتة إلى أنها لم تلاحظ أي تخفيضات عليها منذ بدأت استخدامها قبل خمسة أعوام.

دعم المستخدمين

وفي السياق نفسه، طالبت المستهلكة نورة طلال بطرح تخفيضات على السلع الصحية، لافتة إلى أنها اعتادت شراءها منذ ثلاث سنوات دون أي تخفيضات سعرية أو عروض عليها طوال تلك الفترة.

واتفقت على أن التخفيضات تدعم مستخدمي هذه المنتجات، كما تشجع العديدين على شرائها لدعم نمط الحياة الصحية، مؤكدة أن شراءها لا يعد ترفاً، لاسيما أن بعض المرضى أو المضطرين لاستخدامها يشترونها بناء على نصيحة الطبيب.

وذكرت طلال أن أسعار الأجبان الصفراء قليلة الدسم، على سبيل المثال، مرتفعة، تراوح بين 60 درهماً و100 درهم للكيلوغرام، بينما تباع أصناف جبنة صفراء كاملة الدسم بأسعار تراوح بين 40 و50 درهماً للكيلوغرام.

ولفتت إلى أن منتجات الحلويات والبسكويت والشوكولاته الخالية من السكر تباع كذلك بأسعار مرتفعة، إذ يبدأ سعر قالب الشوكولاتة الصغير الخالي من السكر والدهون من 12 درهماً، وعبوة البسكويت الصغيرة من ثمانية دراهم على الأقل.

المواد الخام

إلى ذلك، قال مسؤول في منفذ بيع كبير، علي داوود، إن أسعار المنتجات الصحية مرتفعة، نظراً للمواد الخام المستخدمة في صناعتها، والتي تتميز بدورها بارتفاع أسعارها، لافتاً إلى أن غياب المنافسة في السوق، نظراً لقلة عدد المنتجين والمستوردين، وراء ارتفاع الأسعار.

وأوضح داوود أن التخفيضات تتطلب اتفاقاً مع منتجي وموردي هذه السلع، مشيراً إلى أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» رفعت الطلب على المنتجات الصحية بنسب كبيرة تجاوز 100% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة، نظراً لزيادة الإقبال على نمط الحياة الصحية أثناء الأزمة الصحية العالمية.

فئة معينة

من جانبه، أرجع المسؤول في منفذ بيع آخر، مسعود آنال، ارتفاع أسعار المنتجات الصحية إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، فضلاً عن كونها موجهة إلى فئات معينة من المستهلكين وليس جميعهم، وبالتالي يكون الطلب عليها أقل من الطلب على السلع العادية، ما يرفع سعرها.

ورأى أن طرح تخفيضات على هذا النوع من السلع يؤدي إلى زيادة مبيعاتها، ويحقق فوائد للمنتجين والمستوردين من جانب، وللمستهلكين من جانب آخر.

• مسؤولا منفذي بيع أرجعا ارتفاع أسعار المنتجات الصحية لغياب المنافسة وقلة عدد المنتجين والمستوردين.