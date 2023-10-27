شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم بالساعة

ألقت شرطة دبي القبض على شاب بعد أن ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يقود دراجته النارية بسرعة عالية تصل إلى 280 كم/الساعة، بطريقة مُتهورة وعلى عجلة واحدة مُعرضاً حياته والآخرين للخطر، وحجزت الدراجة واتخذت الإجراءات القانونية بحقه.

وقال اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن الدوريات المرورية تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية بعد ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي يقود بهذه السرعة الخطرة، ويقوم بأعمال الفوضى والاستعراض بعجلة واحدة، مُهدداً بهذا السلوك سلامته وسلامة مستخدمي الطريق.

ولفت اللواء المزروعي إلى أنه تم التعرف على سائق الدراجة وضبطه حيث اعترف بالقيادة الخطرة في أوقات ومناسبات مُختلفة، وعليه تم حجز الدراجة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

ولفت اللواء سيف المزروعي، إلى أنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تم تطبيق غرامة "فك الحجز عن الدراجة"، والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

وحذر مدير الإدارة العامة للمرور، سائقي الدراجات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب قائدي الدراجات النارية بطريقة تعرض حياتهم وحياة السائق أو الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق، حيث يتم إيقافهم وحجز دراجاتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

وأكد اللواء المزروعي عدم تهاون أفراد الشرطة في التصدي لمرتكبي المخالفات حفاظاً على سلامتهم ومستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 80% من مرتكبي هذا السلوك تعرضوا لحوادث بليغة نتجت عنها وفيات أو إصابات بليغة، مناشداً في الوقت ذاته أفراد المجتمع الإبلاغ عن الظواهر السلبية، عبر خدمة التطبيق الذكي "عين الشرطة"، أو عبر خدمة "كلنا شرطة" أو الاتصال على الرقم 901