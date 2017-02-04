قويض: الظفرة لايزال يصارع من أجل البقاء

فاجأ مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، الشارع الرياضي بعدما أكد أن فريقه لايزال يصارع من أجل البقاء في دوري الخليج العربي، وأنهم في الفترة الحالية يحتاجون للتركيز على تحقيق الفوز، ولاحقاً بعد الوصول إلىإ بر الأمان سيسعون لتقديم مباريات جميلة دون أن يتلقوا الخسارة، معتبراً في الوقت نفسه أن «فارس الغربية» أضاع العديد من الفرص التي كانت كفيلة بخروجه فائزاً أمام الشارقة في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء أول من أمس، على استاد حمدان بن زايد بالمنطقة الغربية، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال قويض في المؤتمر الصحافي عقب المباراة «لانزال قلقين على الفريق في ظل صراع البقاء، فنحن لم نصل حتى الآن إلى النقطة 26، لذلك فالقلق أمر طبيعي، ونحتاج للوصول إلى بر الأمان في الفترة الحالية، وبعد أن نصل إلى المنطقة الدافئة يمكن تقديم أداء جميل، في الوقت نفسه المهم ألا نخسر».

وأشار المدرب السوري إلى أن الرياح الشديدة التي شهدتها المباراة بسبب الأجواء الحالية التي تمر بها الدولة أثرت في أداء الفريقين، فقال «الرياح كانت قوية جداً في وقت المباراة». وتابع «عموماً أنا سعيد بحصولنا على نقطة، وفي تقديري هي مرضية».

وعجز الظفرة والشارقة عن الوصول إلى الشباك، ولم يقدما مستوى مقنعاً طوال الشوطين، ليتقاسما بذلك نقاط المباراة، وقال قويض «نحن راضون عن نتيجة التعادل، وأضعنا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز، فالشارقة قدم مباراة جيدة أمام الجزيرة في الجولة الماضية، ونحن نجحنا في الحد من خطورة مهاجميهم، لكن كنا نحتاج الوصول إلى الشباك».

في المقابل، اتفق مدرب فريق الشارقة، البرتغالي جوزيه بيسيرو، مع نظيره السوري محمد قويض في أن الرياح الشديدة التي شهدتها المباراة كان لها أثر كبير في المباراة، ومنعت لاعبي الفريقين من التحكم في الكرة بصورة صحيحة، مشيراً إلى أن فريقه لم يستحق الخسارة، عطفاً على الفرص التي حصل عليها أمام مرمى الظفرة.

وقال «التعادل ربما يكون مقبولاً نوعاً ما، لكن فريقي كانت لديه فرص أكثر من الظفرة، كنا نستحق الحصول على النقاط الثلاث لولا سوء إنهاء الهجمة، فاللقاء كان فيها توازن إلى حد ما، لكن فريقي لم يهاجم بالطريقة التي خططنا لها بالضغط على الخصم في مناطقة الخلفية».

وأوضح مدرب الشارقة أنه لا يعلم حتى الأن موقف محترف الفريق أدريان، وما إذا ما كان يستطيع اللحاق بالمباراة المقبلة، وقال «أدريان لاعب مهم للشارقة، ونتمنى أن يتمكن من اللحاق بالمباراة المقبلة». واختتم «نحتاج إلى الثقة، والى تحريك الكرة بسرعة أكبر، في الأخير نتقبل نتيجة التعادل، وإن كانت لدينا الفرص الأكثر لكسب للفوز».