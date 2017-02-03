أحمد بن محمد: منصات التتويج هدف رياضيي الإمارات في «الآسيوية الشتوية»

أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشتوية الثامنة التي تستضيفها مدينة سابورو باليابان خلال الفترة من 19 إلى 26 الجاري بمشاركة 24 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في رياضتين، هما هوكي الجليد والتزلج الفني على الجليد، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي.

من جهته، قال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية: «مع انطلاق محفل رياضي جديد نحن نطالب رياضيينا بخوض المنافسات بالروح التي اعتدناها دائماً من أجل ترجمة الأهداف المنشودة، والتركيز على الوجود في الصدارة بصفة مستمرة، وهو الأمر الذي نسعى إليه لرفع علم الإمارات عالياً خفاقاً على منصات التتويج في ظل التقدم الملحوظ الذي تشهده رياضة الإمارات على الأصعدة كافة».

منتخب الهوكي يبدأ المشوار أمام تايوان يخوض المنتخب الوطني لهوكي الجليد منافسات البطولة في مجموعة تضم منتخبات هونغ كونغ، ومنغوليا، والصين، وتايوان، وتايلاند، وسنغافورة، إذ يستهل مشاركته في الدورة بمواجهة تايوان 18 الجاري، ثم يواجه تايلاند يوم 20، ومنغوليا في اليوم الذي يليه، وسنغافورة يوم 23، قبل أن يختتم لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة هونغ كونغ يوم 25 من الشهر نفسه. وتخوض زهرة لاري مسابقة التزلج الفني على الجليد في 23 الجاري، وتستمر المنافسات ثلاثة أيام، بينما تضم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية خمس رياضات، هي «التزحلق الجليدي، والتزلج، والبايثلون، وهوكي الجليد، والكرلنغ»، موزعة على 11 مسابقة مختلفة تقام في 13 منشأة رياضية، إذ يشارك بالدورة 1500 رياضي من 31 دولة من مختلف أنحاء القارة الصفراء.

وأضاف في بيان صحافي من اللجنة الأولمبية «بعد أن أثبت أبناء الوطن جدارتهم في المشاركات والاستحقاقات المختلفة، ينبغي علينا مضاعفة الجهود من أجل الحفاظ على هذه المرحلة المتقدمة».

وتابع: «بعد أن صارت الرياضة واجهة الدول أمام العالم بأكمله، والوسيلة الأولى لنقل الوجه الحضاري للشعوب، يتعين علينا أن نمضي بخطى ثابتة بالطرق التي تلبي طموحاتنا العريضة وتخدم مصلحة الوطن وتعلي رايته، عن طريق استثمار المعطيات كافة للظهور بالصورة اللائقة».

وأكد سموّه أن «مسؤولية تمثيل الوطن في مختلف الميادين أكبر مصدر للفخر والعزة، وليس هناك أفضل من أن نكون خير سفير لدولتنا الغالية عن طريق وضع مجدها ونهضتها نصب أعيننا، وقد كان مشهد النصر خير دليل على التفاني والجدية حين استطاع رياضيونا تحقيق العديد من الإنجازات في العديد من المحافل».

وكشفت اللجنة الأولمبية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية هامل أحمد القبيسي، ومدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية أحمد الطيب، وقائد المنتخب الوطني لهوكي الجليد عمر علي الشامسي، وبطلة الإمارات في التزلج على الجليد زهرة لاري، عن قائمة الرياضيين الذين سيمثلون الدولة في اليابان، والتي تتضمن 24 رياضياً ورياضية، هم لاعبو المنتخب الوطني لهوكي الجليد: فيصل السويدي، وهزاع السعدي، وأحمد السويدي، وسيف العامري، وسعيد النعيمي، وأحمد عتيق الظاهري، وفيصل البلوشي، وعلي محمد الحداد، وعايز أحمد المحيربي، ومحمد الظاهري، ومحمد سعيد الجنيبي، وجمعة الظاهري، وعمر علي الشامسي، ومحمد سعيد الشامسي، ومحمد حمد الظاهري، وسهيل المهيري، وسالم اليافعي، وعبيد علي محرمي، وخليفة المحروقي، وخالد السويدي، وذياب علي السبوسي، ومحمد الزعابي، ومحمد راشد الكعبي، إضافة إلى لعبة التزلج الفني على الجليد، التي تشارك فيها زهرة فاضل لاري.

ويشرف على إعداد الرياضيين ثلاثة مدربين، هم مدربة التزلج الفني الكسندرا إيفليفيا، وماتي فاجرستروم، وتومي سوتاساري لهوكي الجليد، إلى جانب وارن كبيدا من الوفد الطبي، وسراج الدين كوناث مسؤول تجهيزات.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، هامل القبيسي، أنه سيترأس البعثة، بينما تم تعيين حمد الشرياني نائباً، كما تم اختيار أحمد الطيب مديراً للوفد.