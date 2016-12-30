محمد بن راشد يشهد سباق كأس الصفوح للقدرة

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق كأس الصفوح للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 123 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، إذ توج بالسباق الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، على صهوة الخيل «رعود» لإسطبلات إم 7.

وأشاد سموه بأداء الشيخ الفارس حمد بن دلموك والخيل «رعود»، موضحاً في تصريحات لقناتي دبي ريسينغ وياس، أن الشيخ حمد فارس لديه خبرة كبيرة، ويعلم كيف يتعامل مع السباق، أما بالنسبة لتأثير الضباب في السباق، فقال: «عندما يكون هناك ضباب تكون نسبة الأكسجين قليلة بالنسبة للخيول، ويكون الفرسان مطلوباً منهم الحفاظ عليها».

وأكد «فارس العرب» أن الخيل «رعود» قدمت أداء جيداً، لكن الأمر المؤكد أنها لن تشارك في مهرجان محمد بن راشد للقدرة الأسبوع المقبل، بينما أشاد بأداء إسطبلات إم آر إم وإم 7، وأكد أن أداء الأخير من خلال رعود كان مميزاً، لأن الفارس بطل، والخيل كذلك.

السبوسي: أداء «رعود» استثنائي قال مدرب إسطبلات إم 7 محمد السبوسي، إنه كان هناك ثلاثة مرشحين للفوز بلقب سباق كأس الصفوح، قبل أن يتم استبعاد اثنين من المرشحين في أول مرحلتين ما فتح الطريق أمام الخيل «رعود» للفوز باللقب، مشيراً في تصريحات صحافية أن أداءه كان استثنائياً، خصوصاً أنه كان غائباً لمدة عام عن المشاركة، لكن رغم ذلك قدم أداء قوياً وحسم اللقب لمصلحته.

وحسم الفارس الشيخ حمد بن دلموك السباق مسجلاً زمناً قدره 4:33:21 ساعات، بينما جاء في المركز الثاني الفارس محمد علي القمزي على صهوة الجواد «كاتس» لإسطبلات الريف العين بزمن قدره 4:37:10 ساعات، وحل في المرتبة الثالثة الفارس راشد المزروعي على صهوة الجواد «نور وست» لإسطبلات إم 7 بزمن قدره 4:37:10 ساعات.

تصدر الفارس حمدان أحمد المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «يونيفرس» لإسطبلات جميرا مسجلاً زمناً قدره 1:29:13 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس الهندي ديفي سينغ على صهوة الجواد «يونيت» لإسطبلات إعمار مسجلاً زمناً قدره 1:29:14 ساعة، وتبعه في المركز الثالث مواطنه الفارس عمار سينغ على صهوة الجواد «بامبي دي شين» لإسطبل الأجيال 2 بزمن قدره 1:29:15 ساعة، وحلت في المرتبة الرابعة الفارسة البلجيكية إليزابيث هاردي على صهوة الجواد «سلطان» لإسطبلات إعمار مسجلة زمناً قدره 1:29:36 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس غانم سعيد العويسي على صهوة الجواد «فريد» لإسطبلات جميرا مسجلاً زمناً قدره 1:29:37 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً صعد الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم إلى الصدارة متقدماً من المركز السابع على صهوة الجواد «رعود» لإسطبلات إم 7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2:40:07 ساعة، كما تقدمت الفارسة البلجيكية إليزابيث هاردي من المركز الرابع إلى الوصافة مسجلة زمناً قدره 2:40:41 ساعة، وقفز الفارس أحمد محمد الجابر من المركز التاسع إلى الثالث على صهوة الجواد «اس إم لورد» لإسطبلات ند الشبا مسجلاً زمناً قدره 2:41:36 ساعة.

وحافظ الفارس الشيخ حمد بن دلموك على الصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 30 كيلومتراً باحتلاله المركز الأول مسجلاً زمناً قدره 3:51:28 ساعات، بينما تقدم الفارس أحمد محمد الجابر من المركز الثالث إلى الوصافة مسجلاً زمناً قدره 3:55:59 ساعات، وصعد الفارس راشد ذياب المزروعي من المركز التاسع إلى الثالث مسجلاً زمناً قدره 4:00:55 ساعات.