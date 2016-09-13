دراجات الإمارات تشارك في كأس آسيا للمضمار بالهند



وصلت بعثة دراجات الإمارات التي تضم منتخبات الكبار والشباب والإناث أمس الى العاصمة الهندية دلهي وذلك للمشاركة في بطولة كأس آسيا للمضمار التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للدراجات وتستضيفها الهند حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

وتأتي مشاركة دراجات الإمارات في البطولة استمرارا لمشوارها الناجح على مدى 4 سنوات حافلة بالإنجازات والرغبة في تحقيق إنجاز جديد.

ويسعى الاتحاد إلى الفوز بميدالية ذهبية على المستوى الآسيوي تكون بمثابة مسك ختام الدورة الحالية لمجلس الإدارة كما أن المشاركة تأتي في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أسامه أحمد الشعفار، على منح الفرصة لفتيات الإمارات لأثبات وجودهن والتأكيد على أن منتخب الإناث سيكون له شأن بعد اكتساب الخبرات خاصة بعد نجاحه في حصد العديد من الميداليات على المستويين العربي والخليجي وهو ما سيمنحه الدافع لاقتحام البطولات الآسيوية

ومن جانب أخر أكد رئيس بعثة دراجات الإمارات علي سعيد الوالى، أنه على ثقة كبيرة في اللاعبين واللاعبات وقدرتهم على الظهور بشكل مشرف في البطولة وترك بصمة متميزة بين نجوم القارة الآسيوية وأشار أن البطولة الآسيوية تعتبر أفضل أعداد للمنتخبات للبطولات العربية والخليجية المقبلة بالإضافة الى الطوافات الدولية وخاصة طوافات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية وتمنياتنا لهم بالتوفيق والظهور بالمستوى المشرف لدراجات الإمارات صاحبة الإنجازات الرائعة