الوحدة بدأ مرتبكاً والظفرة خرج منتصراً

اعتلى فريق الظفرة صدارة المجموعة الأولى لكأس الخليج العربي لكرة القدم بـ6 نقاط أثر فوزه الكبير على مستضيفه فريق الوحدة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الثانية من المنافسة، في حين تراجع "أصحاب السعادة" للمركز الخامس بنقطة وحيدة.

وساهمت العديد من العوامل في تحقيق الفوز الثمين للظفرة إذ تسبب الهدف المبكر الذي سجله عمر خريبين في الدقيقة الرابعة في حالة ارتباك لدفاع أصحاب الأرض استمر حتى نهاية المباراة، كما أن الظفرة استفادة من عناصر الخبرة في فريقه بأفضل طريقة إذ لعب البديل أحمد علي دوراً بارزاً في قيادة فريقه لتحقيق الفوز بعد مشاركته في الشوط الثاني إذ قادم بدوره كصانع ألعاب بصورة مثالية.

كما أن التمريرات البينية القصيرة التي انتهجها الضيوف خصوصاً في الجزء الخاص بالوحدة كان له الأثر الأكبر في سرعة الوصول للمرمى، بينما سهلت تبديلات مدرب الوحدة المكسيكي خافير آغيري من مهمة الضيوف خصوصاً بعدما رمى بأوراقه الهجومية على حساب خط الوسط.

وتقدم الظفرة بالهدف الأول بواسطة مهاجمه عمر خريبين "4" وعزز زميله عبد الله عبد الهادي بالهدف الثاني "3+45"، فيما قلص حمدان الكمالي النتيجة للوحدة "59" وعادل خليل إبراهيم النتيجة "71"، لكن الظفرة عاد وسجل هدفه الثالث بواسطة عادل هرماش "88"، قبل أن يضيف السنغالي ماكيتي ديوب الهدف الرابع والأخير في الدقيقة "1+90".