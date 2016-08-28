«فيفا» يستعين بـ«الفيديو» للمرة الأولى في ودية إيطاليا وفرنسا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أول من أمس، أنه ستتم الاستعانة بالفيديو في التحكيم للمرة الأولى بمباراة دولية في اللقاء الودي الذي سيجمع منتخبي إيطاليا وفرنسا في باري في الأول من سبتمبر المقبل.

ونالت تجارب الاستعانة بالفيديو دعم هيئة البورد (ايفاب)، الجهة المخولة بإجراء التعديلات ووضع قوانين اللعبة. وكانت هيئة البورد قررت في مارس الماضي أن المساعدة في التحكيم بالفيديو سيتم اختبارها خلال عامين وعلى أقصى تقدير في بداية موسم 2017-2018.

وارتفع السجال بشأن الاستعانة بالفيديو مجدداً في كوبا أميركا في الولايات المتحدة التي اختتمت في يونيو، فطالب العديد من المعنيين والمدربين كالألماني يورغن كلينسمان والارجنتيني خيراردو مارتينو باعتمادها، بعد أن ظلم منتخب البرازيل وأقصي من الدور الاول للبطولة بهدف سجل باليد.

حكم مغربي أول من استخدم «الفيديو» دخل الدوري الأميركي لكرة القدم التاريخ كأول من بدأ تجربة تقنية الاستعانة بالفيديو في التحكيم خلال المباريات. واللافت أن أول حكم استعان بها هو الحكم الأميركي ذو الأصول المغربية إسماعيل الفتح، وكان ذلك خلال مباراة في الدوري الأميركي منتصف الشهر الجاري بين فريقي نيويورك ريد بولز وأورلاندو. وظهر الحكم وهو يذهب إلى أحد مسؤولي مراقبة المباراة بالفيديو؛ ليتأكد من عرقلة أحد اللاعبين لخصمه، هل تمت داخل الجزاء أم لا.

وخسرت البرازيل أمام البيرو بهدف سجله راوول رويدياز بيده، فخرج السيليساو من الدور الأول للمرة الاولى منذ 29 عاماً.

وسبق أن جربت تقنية الفيديو في مباريات ضمن الدرجة الثالثة في الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وكان رئيس «فيفا» السويسري جاني إنفانتينو، أعلن في أبريل الماضي انه يأمل استخدام تقنية التحكيم بالفيديو لأول مرة في نهائيات كأس العالم عام 2018 في روسيا.

يذكر أنه قبل أيام فقط أعلنت رابطة الدوري والاتحاد الألماني لكرة القدم أن مسابقة الدوري المحلي الـ«بوندسليغا» الذي افتتح رسمياً يوم أول من أمس بلقاء بايرن ميونيخ وضيفه فيردر بريمن، والذي شهد فوزاً كبيراً للبافاري برباعية نظيفة، أنها ستقوم بتجربة تقنية المقاطع المصورة (الفيديو) لحسم الأحداث المعقدة في المباريات المختلفة.

وذكرت الرابطة وقتها أنه يمكن للحكام في أربع مباريات من كل مرحلة من مراحل المسابقة الاعتماد على هذه التكنولوجيا عند اتخاذ القرارات الخاصة بالأهداف وركلات الجزاء وطرد اللاعبين.

وفي المرحلة الأولى من هذه التجربة خلال الموسم الحالي لن يكون استخدام الفيديو حاسماً في المباريات، ما يعني أن الإيضاحات التي ستكشف عنها المقاطع المصورة لن تكون إلزامية في الأخذ بها. ويتعلق الأمر في الوقت الراهن بتجربة نظام جديد وبتدريب الحكام على استخدامه والتعرف إليه.

ومن المنتظر أن يكون لتقنية الفيديو دور أكبر ومساعد بشكل أوسع للحكام في اتخاذ القرارات أثناء المباريات، وسيعمل بعض الحكام السابقين في البوندسليغا هذا الموسم كمساعدين لتفعيل النظام الجديد، لكنهم لن يتواجدوا داخل الملعب، وإنما داخل مركز خاص بهم في مدينة كولونيا. وسيكشف الاتحاد الألماني ورابطة أندية البوندسليغا النقاب عن نتائج تجربة التقنية الجديدة خلال العطلة الشتوية للبطولة.