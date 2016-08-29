إسرائيل تمنع دخول الكتب المدرسية إلى غزة

قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أمس، إن إسرائيل منعت دخول كتب مدرسية إلى قطاع غزة مع بدء العام الدراسي الفلسطيني. وذكر وكيل الوزارة زياد ثابت، في مؤتمر صحافي عقده في غزة، أنه كان مقرراً إدخال الكتب إلى غزة بعد طباعتها في الضفة الغربية عبر حاجز (بيت حانون- إيرز) الخاضع لسيطرة إسرائيل. وأوضح ثابت أن المنع تم لكتب سبع مواد من المنهاج الجديد الذي أقرته الوزارة للمرحلة الابتدائية بعد أن تمت طباعتها في الضفة الغربية، معتبراً ذلك «انتهاكاً فاضحاً». وتوجه أمس، مليون و192 ألفاً و808 طلاب وطالبات في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي الجديد، بعد انقضاء عطلة الإجازة الصيفية. وفي القدس المحتلة جدد مستوطنون يهود أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة معززة ومشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.