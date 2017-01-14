عبدالله النجار: الإمارات رائدة في مبادرات امتلاك المعرفة

أشاد رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عبدالله عبدالعزيز النجار، باهتمام مؤسسات حكومة الإمارات بتطوير الأداء الفردي والمؤسسي والشركات، والذي يتمثل في إطلاق العديد من الجوائز والمسابقات التشجيعية والتنافسية، لتطوير الأداء وامتلاك المعرفة.

واستعرض النجار في محاضرة بعنوان «تجارب الإبداع والابتكار في المؤسسات الإماراتية»، ضمن ورشة عمل «تجارب الإبداع والابتكار داخل السودان وخارجه»، التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، تجربة دولة الإمارات في دعم وتشجيع الابتكار بين الأفراد والمؤسسات، وبث روح المنافسة لنيل التقدير والجوائز الكريمة التي تنظمها الدولة.

وعرض النجار مبادرة حكومة دبي لتعزيز دور الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، والتركيز على أهداف تنموية محددة وواضحة تعمل عليها المؤسسات كافة، وذلك من خلال مبادرات عدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للابتكار، وجائزة سموه للشركات لدعم مشاريع الشباب، وجائزة الإمارات للطائرات بدون طيار والروبوتات، وجائزة الإمارات للروبوت والذكاء الصناعي لخدمة الإنسانية، ومبادرة مسرعات المستقبل التي ابتكرها سموه لوضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

وشرح النجار فكرة صندوق محمد بن راشد للابتكار، الذي يعمل على تقديم الضمان المالي للاستثمار في الابتكار. كما استعرض المؤسسات الداعمة للابتكار في الدولة، وتأتي في مقدمتها مؤسسة دبي للمستقبل، التي في عمومها تنطلق من مبدأ أن التحديات الحقيقية التي تواجهها المجتمعات في المنطقة والعالم لا تنحصر في الفقر والمرض والجهل والعنف، وإنما تتجلى أيضاً في شباب متعلم طموح قد لا يجد من يدعمه في وضع قدمه على طريق النجاح، أو موظف حكومي ينقصه الحافز لإطلاق طاقاته الكامنة في خدمة المجتمع، أو مبتكر قد لا تتوافر له الموارد لتقديم أفكار من شأنها توفير الحلول للتحديات التي تواجهها المنطقة والعالم.