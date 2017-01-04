خطأ

قال متعامل مع بنك دبي الإسلامي إنه تلقى رسالة نصية برصيده، بعد عملية سحب، تُظهر أن الرصيد يقل بنحو 3000 درهم، وعندما اشتكى للبنك تم تصحيح الخطأ، لكن من دون تقديم مبررات مقنعة للخطأ الذي وقع.

منزل

لاحظ قراء وجود منزل مهجور وآيل للسقوط، ويشكل خطراً على المارة، لعدم وجود سور حوله، في منطقة حياوة بمدينة خورفكان، وهي منطقة تضم العديد من المساكن المهجورة، التي تشكل خطراً صحياً وأمنياً على السكان.

مواقف

يشكو سكان في عجمان قلة مواقف السيارات في «سيتي سنتر» عجمان، مع أعمال التوسعة التي يقوم بها المركز، لافتين إلى أنهم يضطرون إلى الاصطفاف في الساحات الرملية المقابلة.

كاميرات

اقترح قارئ تركيب كاميرات في المناطق التي يتجاوز فيها السائقون متخطين مركبات السائقين الملتزمين، نظراً لتكرار هذا النوع من المخالفات.

أسوار

شكا سكان مدينة خليفة بأبوظبي وجود أسوار مؤقتة متهالكة، لبنايات قيد الإنشاء متوقف العمل بها في المدينة، حيث باتت تشكل خطورة على السكان من حولها، وتحديداً الأطفال.

ضحية

طالب مستخدمو شركات الاتصالات بربط أي اشتراك عبر الإنترنت برسالة نصية للمشترك، تفيد برغبته في الاشتراك من عدمه، إذ وقع البعض ضحية روابط تفيد بالحصول على كوبونات شرائية مجانية من متاجر كبرى، وذلك بعد اكتمال التسجيل، ليفاجأوا بأنهم اشتركوا في خدمات معينة عبر الهاتف، ويتم اقتطاع درهم بشكل يومي نظير ذلك.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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