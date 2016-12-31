الإمارات اليوم

2016 عام للتسامح والسعادة والثقافة وانطلاقة للثورة الصناعية الرابعة

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شهد عام 2016، الذي ينتهي اليوم، العديد من الأحداث والإنجازات المحلية المهمة، التي حازت اهتمامات الصحافة الإماراتية والعالمية، في العديد من المجالات، بينها: الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ومن أبرز تلك الأحداث افتتاح مشروع قناة دبي المائية، وتدشين «واحة الكرامة».

كما شهد العام استحداث ثلاث وزارات: الأولى للسعادة، والثانية للتسامح، والثالثة للشباب.

واقتصادياً أطلقت حكومة الإمارات خطة تنفيذية لتبنّي تكنولوجيا «الثورة الصناعية الرابعة»، من ستة محاور، كما تم إطلاق الأعمال الإنشائية في مشروع برج خور دبي. وثقافياً، شهد العام الجاري إطلاق الاستراتيجية الوطنية للقراءة، كما افتُتح هذا العام «أوبرا دبي» مع عرض الفنان الإسباني بلاسيدو دومينغو. أما رياضياً، فقد تُوّج الإماراتي عمر عبدالرحمن، بلقب أفضل لاعب آسيوي لكرة القدم.

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