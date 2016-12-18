الإمارات اليوم

«دفاع مدني عجمان» تبتكر «سيارة راحة» للإطفائيين

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السيارة مزوّدة بكل ما يحتاج إليه الإطفائي من وسائل الراحة. من المصدر

عرضت الإدارة العامة لدفاع مدني عجمان سيارة جديدة ضمن ابتكاراتها، لمساعدة الإطفائيين على تحمل فترات أطول أثناء أدائهم عملهم، تضم كل ما يحتاجون إليه من وسائل الراحة، وفق ما أعلنه رئيس قسم الشؤون الفنية في الإدارة، الرائد أحمد راشد الساحب.

وقال الساحب، في مؤتمر صحافي عقده في المبنى العام للإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، بحضور رئيس قسم الاستراتيجية، الرائد خالد أحمد الشامسي، ورئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، الرائد ماجد علي الحصان، إن «الإدارة استشعرت بوجود حالات شديدة من الإرهاق لدى الإطفائيين، لاسيما في الحرائق الضخمة، مثل حريق أبراج عجمان ون والمنطقة الصناعية، فابتكرت سيارة مزودة بكل عناصر ووسائل الراحة التي تمكن الإطفائي من الاسترخاء، والتقاط أنفاسه، قبل العودة إلى عمله مجدداً».

وأشار الساحب إلى أن «السيارة مزوّدة بخمس كاميرات خارجية لإبقاء الإطفائي على اطلاع مع الحادث، كما أنها مزودة بمولد كهرباء وثلاجات وغرفة اغتسال وصندوق إسعافات أولية».

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