"إقامة دبي": انجاز مليون و 350 ألف معاملة خلال إجازة العيد

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن عدد المعاملات المنجزة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك قد بلغت 1،354،122 معاملة ، في الفترة ما بين 11 حتى 15 من سبتمر الجاري.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري إن المعاملات التي تم انجازها خلال أيام عيد الأضحى المبارك في مراكز إسعاد المتعاملين الخارجية التابعة للإدارة تعكس الدور الكبير الذي يقوم به موظفو الإدارة في خدمة كافة المتعاملين من مواطنين ومقيمين وزوار الدولة وحرفيتهم في تقديم الخدمات، وذلك تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتسهيل أعمال الجمهور والوصول إليهم أينما كانوا وصولاً إلى أفضل مستويات كفاءة الأداء بما يحقق راحة وسعادة المتعاملين .

وأكد اللواء محمد المري أن المعاملات التي أنجزتها الإدارة كانت تقف من خلفها جهود متميزة من موظفي الإدارة خلال عملهم ، فكان لمأموري الجوازات دوراً كبيراً في توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات مع التركيز على الحدس الأمني العالي من أجل رفعة وطنهم ، و تقديم خدمات تعزز تحقيق رضى وسعادة المتعاملين.

وصرح المري بأن مجموع المعاملات في اليوم الأول للإجازة بلغ 153 ألف و 608 معاملة، في حين بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها في اليوم الثاني من الإجازة 139 ألف و 923 معاملة، وخلال ثالث أيام الإجازة بلغ العدد 188 ألف و 586 معاملة، في حين بلغ مجموع المعاملات في اليوم الرابع 176 ألف و 178 معاملة أما في اليوم الخامس و الأخير فقد بلغ عدد المعاملات أنجزتها الإدارة 54 ألف و 574 معاملة. كما وأفاد المري أن عدد حركات الدخول والخروج عبر مطارات دبي قد بلغ خلال فترة الإجازة 641 ألف و 253 .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن فريق إدارة آمر لإسعاد لمتعاملين استمر في متابعة عمله خلال فترة الإجازة لتلقي مكالمات الجمهور عبر خدمة “أمر” 8005111 لمباشرة التعامل مع ملاحظات واستفسارات المتعاملين ، من إنهاء المشكلات التي قد تواجه أصحابها في الدخول إلى الدولة، أو الخروج منها عبر مطارات دبي الدولية ،مشيراً بأنه تم التعامل مع 4447 مكالمة خلال فترة الإجازة.

وأوضح المري أن قسم إسعاد المتعاملين في مطار دبي الدولي ساهم خلال فترة الإجازة في تسهيل سفر العديد من الأسر، وذلك في اطار الحرص على اسعاد المسافرين وتمكينهم من اللحاق برحلاتهم والحيلولة دون تعرضهم لما يعيق سفرهم ، حيث استطاع العديد من المواطنين عبر هذا القسم تجديد جوازات سفرهم في مدة لا تتعدى الدقائق، الأمر الذي سهل عملية السفر و تقليل الجهد والوقت عليهم، مشيراً إلى أن القسم ساهم خلال فترة اجازة العيد في تبسيط إجراءات المسافرين وتسهيل الحصول على الخدمات الأفضل والأسرع على مدار 24 ساعة؛ وقد تم تجديد 175 جواز سفر عبر القسم خلال فترة الإجازة.

وأثنى المري على الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم على مدار الساعة لإنجاز المعاملات خلال إجازة العيد سواء في المراكز الخارجية أو المطارات أو المنافذ البرية والبحرية الذين يبذلون كل الجهد لإنهاء إجراءات المتعاملين على أكمل وجه وتسهيل أمور المتعاملين وتسهيل معاملاتهم ، وذلك للوصول إلى ما تصبو إليه الإدارة من تسهيل الإجراءات على المتعاملين .

كما وأشاد المري بجهود موظفي منفذ حتا البري، حيث شهد المنفذ خلال فترة اجازة العيد حركة كبيرة ، مشيرا أن حرفية الموظفين ساهمت في تسهيل دخول وخروج المسافرين عبر هذا المنفذ .

يذكر أن إقامة دبي اعتمدت نظام العمل لموظفيها في مراكز الخدمة خلال إجازة عيد الأضحى في كل من مركزي الطوار الجديد، والمنارة، من التاسعة صباحاً وحتى الواحدة مساءً طوال فترة الإجازة الرسمية ( عدا يومي الجمعة و السبت)، فيما عمل مركز الخدمة في مطار دبي الدولي مبنى 3 على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع والعطل الرسمية.