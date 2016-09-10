حمد الشرقي يؤدي صلاة عيد الاضحى المبارك بجامع الشيخ زايد الجديد بالفجيرة

يؤدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة صلاة عيد الاضحى المبارك بجامع الشيخ زايد الجديد بالفجيرة.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجموع المصلين من المواطنين والمقيمين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم الفجيرة بعد صلاة عصر أول أيام العيد في قصر الرميلة جموع المهنئين من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات القنصلية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.