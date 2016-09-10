الإمارات اليوم

سعود المعلا يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الشيخ زايد بأم القيوين

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يؤدى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين صلاة عيد الاضحى المبارك بمسجد الشيخ زايد بمدينة أم القيوين.

ويؤدى الصلاة الى جانب صاحب السمو حاكم ام القيوين .. سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.

كما يؤدى الصلاة الى جانب سموهما عدد من الشيوخ ورؤساء ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء القبائل والجاليات العربية والأسلامية بأم القيوين.

ويستقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين عقب الصلاة مباشرة بقصر سموه جموع المهنئين بهذه المناسبة السعيدة من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والاسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وكبار المسئولين والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والأسلامية بالدولة.

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