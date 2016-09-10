حاكم عجمان يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الشيخ راشد بن حميد

يؤدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صلاة عيد الأضحى المبارك صباح بعد غد، في جامع الشيخ راشد بن حميد في مدينة عجمان.

كما يؤدي الصلاة إلى جانب سموه، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء البلاد ومدراء الدوائر المحلية والاتحادية وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية في عجمان.

ويستقبل صاحب السمو حاكم عجمان عقب صلاة العيد مباشرة في قصر الزاهر جموع المهنئين بهذه المناسبة المباركة من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء البعثات القنصلية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة في الدولة.