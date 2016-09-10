المؤسسات العقابية بشرطة أبوظبي تحدد أوقات زيارة النزلاء في عيد الاضحى

أعلنت إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي اوقات زيارة النزلاء خلال عطلة أيام عيد الاضحى المبارك وذلك في إطار تطوير آليات التعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية واعتماد أفضل الآليات والممارسات العالمية، على أن تستأنف الزيارات طبقاً للجدول العادي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير إدارة المنشآت الاصلاحية والعقابية بشرطة أبوظبي، العميد محمد سيف الزعابي، أهمية تعزيز الجانب الإنساني للنزلاء حيث تسهم اتاحة الفرصة للأقارب لزيارتهم في المناسبات والأعياد، إضافة للاوقات المصرح بها في الايام العادية في أن يصبح النزيل على دوام التواصل مع عائلته بالشكل الذي يوفر له الاستقرار النفسي والطمأنينة قدر الامكان.

وأشار الزعابي الى أن برنامج زيارات نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية في الوثبة والعين تم توزيعه في أول وثاني أيام عيد الاضحى المبارك للنزلاء من الرجال حيث يمكن للزوار من النساء الزيارة خلال الفترة الصباحية من الساعة الثامنة حتى الواحدة بعد الظهر، وفي الفترة المسائية من الثالثة حتى الخامسة بعد الظهر، حيث خصص يوم الاثنين أول أيام العيد لزيارة المحكومين بجميع القضايا عدا المخدرات، وثاني أيام العيد للمحكومين بقضايا المخدرات فقط، في حين خصص ثالث أيام العيد للرجال لزيارة المحكومين بقضايا المخدرات من الرجال وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً فقط، وايضاً يمكن للرجال والنساء من الزوار زيارة النزلاء من النساء فئات الحاضنات وأطفالهن من الساعة الثالثة إلى الخامسة بعد الظهر وخصص يوم الخميس رابع أيام عيد الاضحى المبارك للزوار من الرجال لفئات النزلاء في عنبر 9 من الرجال وذلك في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً فقط.

وأوضح العميد محمد سيف الزعابي أنه تم تخصيص أول أيام عيد الاضحى لزيارة النزلاء من الرجال والمحكومين بمختلف القضايا في قسم المؤسسة العقابية والاصلاحية "الحبس الاحتياطي" من الثامنة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر وذلك للزوار من الرجال، في حين تم تخصيص ثاني أيام العيد للزوار من النساء لفئات النزلاء من الرجال المحكومين في جميع القضايا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، أما ثالث أيام عيد الأضحى فتم تخصيصه للزوار من الرجال والنساء لزيارة المحكومين من النساء والرجال في جميع القضايا من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأفاد العميد الزعابي أن جدول زيارة النزلاء بالمؤسسات العقابية والإصلاحية قسم رزين خلال عيد الأضحى المبارك ستبدأ من يوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك وتستمر ثالث ورابع أيام العيد وخصصت نصف ساعة لكل نزيل.

وبين العميد محمد سيف الزعابي أن برنامج زيارة الأحداث في قسم رعاية الأحداث خلال عيد الأضحى المبارك سيكون أول أيام العيد مخصص للزوار من الرجال والنساء لجميع الجنسيات لفئات الأحداث والقاصرات وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء في حين خصص ثاني أيام عيد الأضحى للمواطنين من الرجال والنساء لفئات الأحداث والقاصرات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساء، وخصص ثالث أيام العيد للوافدين من الرجال والنساء لجميع الفئات من الأحداث والقاصرات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى السادسة مساء.

وطالب العميد الزعابي الأشخاص الراغبين في زيارة نزلاء المؤسسات العقابية بضرورة احضار بطاقة الهوية وخلاصة القيد، مضيفاً أن الزيارة متاحة للأقارب من الدرجة الأولى، والعدد المسموح له بالزيارة 4 أشخاص وطفلين، موضحاً أن مواعيد الزيارة ستعود للجدول المعتمد من إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية قبل عطلة عيد الأضحى المبارك.