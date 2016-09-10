"الداخلية" تدعو السائقين للالتزام بقواعد وأنظمة المرور خلال اجازة العيد

دعت وزارة الداخلية، سائقي المركبات إلى الالتزام التام بقواعد وأنظمة السير والمرور، والتقيد بالسرعة المحددة على الطرق، ليجنبوا أنفسهم وغيرهم مخاطر التعرض للحوادث المرورية وما ينجم عنها من إصابات وخسائر خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ودعا مدير عام التنسيق المروري في الوزارة، العميد غيث حسن الزعابي، السائقين إلى عدم استخدام الهاتف اثناء القيادة، والرد على رسائل المعايدة، او تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، محذراً من اهمال البعض لتعليمات واشتراطات السلامة، وأنظمة السير والمرور، من خلال أخذ صور او لقطات بالهواتف اثناء القيادة، الامر الذي يشكل مخالفة للقانون، ويعرض حياة السائق والاخرين لخطر وقوع الحوادث المرورية.

وأكد أهمية الالتزام بتعليمات وارشادات المرور، على الطرق وخاصه في المراكز والأسواق التجارية والقيادة بحرص وتأنٍ في هذه الأماكن، وعدم قيادة المركبة بصوره خطره وتعريض حياة الآخرين للخطر او التجاوز من اليمين واستعمال الإشارة عند تغيير الاتجاه وترك مسافة كافية بين المركبات وعدم عرقلة حركة المرور نتيجة الوقوف الخاطئ في المواقف العامة، مشدداً على ضرورة عدم استخدام المواقف المخصصة لذوي الإعاقة والدفاع المدني أو الإسعاف والإنقاذ، حتى لا يؤدي ذلك لعرقلة عملهم.

وقال إن إدارات المرور والدوريات في الدولة ستقوم بتكثيف دورياتها على مختلف الطرق الخارجية والداخلية خلال إجازة العيد التي تشهد ازدحاماً شديداً لحركة السير والمرور خاصة حول المسالخ، من أجل ضمان انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام، والتعامل مع الحالات الطارئة التي قد تعكر صفو هذه الأيام المباركة.

وناشد السائقين ضرورة التقيد بالسرعة المحددة على الطرقات، خصوصاً الخارجية منها حيث يقوم الكثير من المواطنين والمقيمين بالتنزه وزيارة الأهالي والأصدقاء في إمارات الدولة، وأخذ الحيطة والحذر وتوقع أخطاء الآخرين واستخدام حزام الأمان، ومنع جلوس الأطفال ممن هم دون العاشرة في المقاعد الأمامية مع ضرورة جلوسهم في المقاعد الخلفية حرصاً على سلامتهم.

وأكد الزعابي ضرورة قيام سائقي المركبات الذين يتعرضون للحوادث البسيطة، والتي لا ينتج عنها إصابات، إلى إخراج مركباتهم خارج الطريق، وعدم عرقلة حركة السير والمرور على الطرق، والحد من الازدحام المروري، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لضبط أمن الطرق.

وهنأ الزعابي المواطنين والمقيمين بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.