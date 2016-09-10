تحديد أوقات عمل الجنسية والاقامة خلال العيد على مستوى الدولة

حدد قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ مواعيد العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لإنجاز معاملات الجمهور، اعتباراً من العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، من يوم الأحد الموافق 11 حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر الجاري في مختلف الإدارات الخدمية التابعة للإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب والأقسام المتعاملة مع الجمهور وإدارات وأقسام الجنسية التابعة لها على مستوى الدولة.

وتم تشكيل فرق عمل لإنجاز معاملات المراجعين في الحالات المستعجلة بأسرع وقت ممكن وتقديم الخدمات للجمهور، تحقيقاً لرضا المتعاملين مع القطاع، تجسيداً لاستراتيجية الوزارة في تقديم خدمات متميزة لتعزيز ثقة الجمهور، وزيادة رضا المتعاملين على الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل المعايير العالمية.

ويأتي هذا الاجراء انطلاقاً من حرص الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة المستمر على تقديم خدماتها المتميزة على مدار العام وبمستوى عال من الجودة وتكثيف أنشطتها خلال المناسبات المختلفة، وتخفيف الأعباء عن المراجعين وتسيير العمل بكل سهولة ويسر.

وبهذه المناسبة رفع العاملين في شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة العليا بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلين المولى عز وجل أن يعيدها عليهم وعلى المواطنين والمقيمين على أرض الدولة بموفور الصحة والعافية وأن يديم نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي.