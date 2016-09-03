شرطة أبوظبي تضبط عددا من الشباب بسبب القيادة بطيش وتهور

ضبطت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي عددا من الشباب لقيامهم باستعراضات خطرة بمركباتهم وذلك فى منطقة النباغ بالعين مما شكل خطورة بالغة على حياتهم وحياة الآخرين، وتمت إحالة المضبوطين للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بحسب مدير إدارة مرور الطرق الرئيسية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي العقيد أحمد عبد الله الشحي.

وأكد العقيد الشحى أن المخالفات التى تشكل خطورة على السلامة المرورية يتم التعامل معها بحسم بدون أى تهاون وذلك فى اطار الجهود المستمرة والتى تهدف للحد من القيادة بطيش وتهور، لافتا الى أن هناك رقابة مستمرة ومكثفة من خلال الدوريات لمراقبة المناطق التى تتم فيها التجمعات الشبابية لتفحيط الويلات .

ومن جانبه دعا المقدم صلاح الحميرى رئيس قسم مرور العين أولياء الأمور والأسر إلى نصح أبنائهم وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وتحذيرهم من القيام بالحركات الخطرة بالمركبات حفاظا على سلامتهم فى المقام الأول وسلامة مستخدمي الطريق، لافتا إلى أن الاستعراضات الخطرة التى يقوم بها بعض السائقين تحول القيادة من هواية ومتعة إلى حوادث مرورية جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.

وأكد المقدم الحميرى اهتمام شرطة ابوظبى بتعزيز التواصل مع كافة شرائح المجتمع ورفع مستوى الثقافة بخطورة القيام بحركات الخطرة بالمركبات حيث تمثل خطتها التوعوية تنفيذ العديد من البرامج والمحاضرات المعارض ونشر الرسائل التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن هناك برامج مكثفة يتم تنفيذها وتستهدف الطلاب فى القطاع التعليمى فى كافة المراحل الدراسية من خلال حملة "معا لسلامة أبنائنا" التى أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي لتوفير السلامة والطمأنينة للطلاب خلال العام الدراسى الجديد.

والجدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي اطلقت حملة توعية من خلال رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعية الخاصة بشرطة أبوظبي لتعزيز الأمن والسلامة المرورية بين أفراد المجتمع.