بلدية دبي تؤكد على سلامة قطع الدجاج "ناغتس"

نفت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي، صحة ما تم تداوله من خلال مقطع مرئي تم نشره على تطبيق "واتس آب" والذي يوضح قيام مصنع قطع الدجاج "ناغتس" بطحن الدجاج كاملا شاملا الأحشاء.

وأكدت إدارة سلامة الغذاء على أن موضوع استخدام الدواجن وفرمها حية سواء كانت كبيرة أو صغيرة لعمل قطع الدجاج غير صحيح لأن هذا الفعل مخالف للقوانين الخليجية، والأوروبية، والأميركية ولحقوق الحيوان، كما أنها ممارسة غير صحية ولا يمكن تطبيقها عمليا لأن بعض أجزاء الحيوان مثل الريش والأحشاء والأرجل تحمل ميكروبات بكميات كبيرة وسوف تنتقل إلى المنتج وتسبب مشاكل صحية خطيرة للمستهلك.

يذكر أن معظم أنواع قطع الـ "ناغتس" التي تباع يتم تحضيرها في مصانع محلية في الدولة وتخضع لرقابة من قبل الجهات المعنية ويستحيل أن يتم اتباع مثل هذه الممارسات في مؤسسات غذائية تخضع لتفتيش روتيني.

وأكدت بلدية دبي متمثلة بإدارة سلامة الغذاء، على حرصها على ضمان وجود الرقابة الدائمة والدقيقة على كل المنتجات الغذائية الموجودة في الأسواق وأن سلامة هذه المنتجات تأتي في المقام الأول، ويأتي هذا النفي ضمن مبادرة "الخبر اليقين" التي أطلقتها بلدية دبي والتي تهدف إلى الحد من تداول الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصحيح الأخبار المغلوطة والتصدي للشائعات المغرضة بشكل سريع.