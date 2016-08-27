جمارك دبي تختتم برنامج التدريب الصيفي للطلبة

اختتم مركز التدريب في جمارك دبي، برنامج التدريب الصيفي «صيفنا أكثر بهجة»، لطلبة الجامعات والمدارس لعام 2016، حيث تم تدريب 41 طالباً وطالبة من مراحل دراسية مختلفة، للتعرف إلى طبيعة العمل في الجمارك، وإطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال العمل الجمركي، ما يشجعهم على ممارسة العمل على الطبيعة.

ويأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية جمارك دبي، الرامية إلى تفعيل دور الكفاءات المواطنة في الدولة، ودعم مسيرة التوطين، عبر تأهيل الطلاب وتطوير قدراتهم، ومساعدتهم على كيفية اختيار العمل الذي يناسب كفاءتهم وميولهم الوظيفية المستقبلية، إضافة إلى استثمار أوقات فراغهم بما يعود بالنفع والفائدة عليهم وعلى الوطن ككل.

وقالت مديرة إدارة مركز التدريب الجمركي (مكلف)، الدكتورة شيخة سعيد الغافري، إن الدائرة حرصت على إكساب الطلبة والطالبات مهارات، وخبرات تساعدهم على الانخراط في بيئة العمل، وتكوين شخصية اجتماعية، وكسر الحاجز النفسي لديهم، وتشجيعهم على الالتحاق بسوق العمل، مع ترسيخ جانب المسؤولية والالتزام بالمواعيد، مشيرة إلى أن برنامج التدريب الصيفي حقق نجاحاً طيباً في دعم قدرات الطلبة وإكسابهم مهارات مختلفة في كل نواحي العمل المختلفة في الدائرة.

وأشادت بمستوى الطلبة المتدربين، والتزامهم بالتدريب وروح المبادرة والإبداع لديهم، وبما قدمه موظفو الدائرة بإدارتها المختلفة لمساعدتهم والأخذ بأيديهم، في خطواتهم الأولى نحو الحياة العملية القائمة على الإنتاجية والإيجابية.

وفي اختتام البرنامج، استعرض الطلبة تجربتهم التدريبية، حيث قدمت الطالبة خديجة يونس المعمري، تجربتها التي وصفتها بالممتازة، إذ تدربت في إدارة الموارد البشرية، والتزمت بمهام وظيفية نفذتها، ودخلت بها منظومة العمل موظفةً، وليست متدربة، مشيرة إلى أن هذا الجانب العملي أضاف لها خبرات ومهارات وظيفية في مجال الموارد البشرية، لاسيما في الدوائر الحكومية، وأسهم بشكل جذري في اختياراتها المستقبلية لمهام عملها. وسردت الطالبة عائشة خالد، تجربتها التدريبية خلال أربعة أسابيع في إدارة أقسام الشحن الجوي، التي اعتبرتها تجربة مثيرة وجديدة، أثبتت ذاتها وقدرتها على ممارسة مهام صعبة، وشجعتها على تحمل المسؤولية، حيث اختلاف مهام العمل، من حيث كيفية التعامل مع الشحنات والبضائع، ومتابعة الشحنات، والتأكد من خلوها من البضائع الممنوعة، مع التعرف إلى أنواعها.

وكرّم مدير أول تدريب المفتشين، عبدالله حسن العرة، الطلبة المستفيدين من برنامج التدريب الصيفي، فيما شكر الطلبة المتدربون جمارك دبي، على دعمها ومساندتها لهم خلال فترة التدريب، والأخذ بأيديهم في الخطوات الأولى على سلم العمل، ومؤكدين اكتسابهم مزيداً من المعرفة والخبرة خلال فترة التدريب، على الصعيدين المهني والشخصي.