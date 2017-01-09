«البداد» تشارك في وقف ثقافة الطفل بالتعاون مع مركز الجليلة

كشف مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، عن انضمام «مؤسسة البداد كابيتال» للمشاركين في الرؤية العالمية للوقف، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات من خلال إنجاز مرافق تابعة لمركز الجليلة لثقافة الطفل بصورة وقفية، تشمل تأسيس ورشة للأشغال اليدوية ومواقف السيارات وخيمة، يتم استخدامها للأنشطة المعنية بثقافة الطفل.

وتأتي هذه الخدمة المجتمعية المستدامة تزامناً مع قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بإعلان عام 2017 عاماً للخير، وتبعاً لمفهوم الوقف المبتكر، ومبادرة وقف ثقافة الطفل الأولى من نوعها، التي أطلقها مركز الجليلة لثقافة الطفل، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، حيث يتيح مفهوم الوقف المبتكر ابتكار أنواع مختلفة للوقف كأداة تنموية من خلال الخدمات والمنتجات وغيرها، وعدم اقتصار ذلك على الأصول العقارية، كما هي الحال في الوقف التقليدي.

وبناءً على المبادرة، حصلت «البداد كابيتال» على علامة دبي للوقف من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية، تقديراً لمساهمتها المجتمعية كنموذج يحتذى في القطاع الخاص. وتبعاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تتيح علامة دبي للوقف للمؤسسات الخاصة الحاصلة عليها أفضلية في المشتريات والعقود في حكومة دبي.

وأثنت المدير التنفيذي لمركز الجليلة لثقافة الطفل، الدكتورة منى البحر، على الوعي الذي تبديه مؤسسات القطاع الخاص في الدولة من خلال التفاعل مع المبادرات الحكومية، ومساهمتها الفاعلة لتكون شريكاً في المشروعات والمبادرات التنموية، مثل مشروعات الوقف المستدام.

وقال الأمين العام لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، الدكتور حمد الحمادي: «(عام الخير) الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يمثل فرصة سانحة لجميع المؤسسات الخاصة لتبني المساهمة المجتمعية من خلال الوقف المبتكر، فالوقف المبتكر يمهد الدرب للقطاع الخاص لتعزيز دوره التنموي في المجتمع، ونحن في مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة ندعو كل مؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في الوقف المبتكر، ونؤمن بأن المساهمة المجتمعية عن طريق الوقف المبتكر لا حدود لها، ويمكن أن تشارك فيها المؤسسات الحكومية والخاصة لخدمة المجتمع، مهما كان حجمها، ومشاركة (البداد كابيتال) في الرؤية العالمية للوقف كانت ضمن مبادرة وقف ثقافة الطفل، ونحن بصدد الإعلان عن مزيد من المؤسسات في هذا المجال، بالتعاون مع مركز الجليلة لثقافة الطفل».