بالفيديو.. أول صيدلية آلية في الإمارات بمستشفى الفجيرة

يقدم موقع "الإمارات اليوم" لقطات فيديو توضح طريقة عمل أول صيدلية آلية في الدولة بمستشفى الفجيرة.

ويظهر الفيديو طريقة طلب الدواء بالبطاقة وتجهيز الدواء من قبل الروبوتات الموجودة في الصيدلية حتى تسليم الدواء للمراجع.

اضغط هنا لمشاهدة الفيديو