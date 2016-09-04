ضبط 40 طن أغذية وملابس غير صالحة في سوق عشوائية بالصجعة

نظمت بلدية الشارقة، حملة مفاجئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والأسواق العشوائية في المناطق الصناعية، وضبط أغذية فاسدة وملابس مستعملة وبالية، وأسفرت الحملة التي رافقتها «الإمارات اليوم» عن ضبط ومصادرة وإتلاف أكثر من 40 طن أغذية ودواجن وأسماك فاسدة وملابس بالية، ومواد متنوعة في سوق عشوائية بمنطقة الصجعة الصناعية.

وقال رئيس شعبة التفتيش الميداني بإدارة العمليات والتفتيش البلدي في البلدية، محمد علي الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن المواد المضبوطة شملت أغذية وخضراوات وأسماكاً ودواجن وأطعمة مختلفة، بعضها منتهي الصلاحية، والآخر شارف على الانتهاء، ومعروضة في بيئة غير صحية، بالإضافة إلى مصادرة ملابس مستعملة وأحذية وحقائب وإكسسوارات هواتف نقالة مقلدة.

وأوضح أن الباعة الجائلين يستغلون تجمعات العمال في منطقة الصجعة، وعدم وجود ثقافة صحية كبيرة لديهم، حول مدى خطورة تلك الأغذية الفاسدة على صحتهم، والتي تباع بأسعار متدنية، الأمر الذي يدفع العمال إلى شرائها بكثافة، إذ تباع الدجاجة بثلاثة دراهم.

وأشار الكعبي إلى أن المصادرات الغذائية، يتم إتلافها من خلال طحنها داخل سيارات مخصصة لذلك، وأنه في حالة وجود ملابس صالحة للاستخدام ضمن المضبوطات، يتم تسليمها لهيئة الهلال الأحمر، للاستفادة منها، وفي حالة القبض على أي من هؤلاء التجار تتم إحالتهم إلى الجهات الشرطية للتصرف معهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، موضحاً أن البلدية تنظم تلك الحملات المفاجئة على الأسواق العشوائية، وغيرها من أماكن تجمعات الباعة الجائلين، الذين غالباً يكونون مخالفين لقوانين العمل والإقامة في الدولة، بشكل مفاجئ ومتواصل.

ولفت إلى أن الحملة تأتي انعكاساً لجهود البلدية، للحفاظ على المظهر الحضاري لمدن الإمارة، والحرص على صحة وسلامة أفراد المجتمع، من خلال توفير أعلى المعايير البيئية والصحية، الخاصة بتداول البضائع، وحماية المستهلكين من أخطار المواد التي يتم تسويقها عبر الباعة الجائلين، والأسواق الطارئة غير النظامية وغير المرخصة، حسب الأصول المتبعة من الجهات المختصة.

وأفاد الكعبي بأن البلدية تنظم حملات توعية متعددة، حول خطورة مثل تلك الأسواق، والممارسات العشوائية البعيدة عن أي رقابة صحية في مختلف المناطق الصناعية، الأمر الذي أسفر عن حصر هؤلاء الباعة الجائلين في منطقة الصجعة الصناعية، بعد أن نجحت حملات البلدية في ضبط العديد منهم في المناطق الصناعية الأخرى، مؤكداً أن الحملات على منطقة الصجعة ستستمر بكثافة، خلال الفترة المقبلة، للقضاء على الأسواق العشوائية، وضبط الباعة الجائلين.

من جهته، أوضح رئيس قسم السلامة والتفتيش البلدي، إبراهيم أحمد الريس، أنه يتم توقيع عقوبات رادعة بحق الباعة الجائلين، تتضمن غرامات مالية تصل إلى 5000 درهم، مع حجز المركبة التي تحمل المضبوطات لمدة شهر، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون مع المخالفين، ولن تتوقف الحملات، حتى يتم القضاء على الظاهرة تماماً.