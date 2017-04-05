تدابير جديدة مطلع يوليو لتأمين سلامة الطلبة في الحافلات المدرسية

استحدثت وزارة الداخلية مجموعة من التدابير، لتأمين سلامة الطلبة داخل الحافلات المدرسية، ضمن تعديلات قانون السير والمرور، التي تضمنها القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، الذي صدر، أخيراً، المزمع العمل بها مطلع يوليو المقبل.

إجراءات وقائية طالبت وزارة الداخلية، سائقي الحافلات المدرسية بربط حزام الأمان، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، كما طالبتهم بالتأكد من أخذ الطلاب من محطات صعودهم ونزولهم من الحافلة في أماكن آمنة. وشددت على ضرورة معرفة الظروف المناخية قبل تحرك الحافلات، والالتزام بالإجراءات الوقائية لسلامة الطلاب، خلال فترات تشكل الضباب، التي تتمثل في خفض السرعات، وزيادة مسافة الأمان خلف المركبات، وعدم التجاوز، والالتزام بما يعزز من معدلات السلامة المرورية على الطرق، حفاظاً على سلامة الأبناء. جدير بالذكر أن الحافلات المدرسية تخضع لنظام المراقبة الإلكترونية على مستوى السرعة، والاستخدام الفائق للفرامل، والانحرافات السريعة على الطرقات، وغيرها، ويعطي النظام الإلكتروني في الحافلة تحذيراً مباشراً للسائق ليتوخى الحذر، إضافة إلى كون النظام يتيح الفرصة لمراقبة خطوط سير الحافلات، وأماكن توقفها وسيرها على طول مسارها ورحلتها اليومية.

ومن أبرز التدابير المخالفة رقم (91) في جدول المخالفات المعدّل، التي نصّت على عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة، لإشارة «قف» الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة)، وغرامتها 1000 درهم، وتسجيل 10 نقاط مرورية سوداء.

ونصّت المخالفة رقم (90) على عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة)، بفتح إشارة «قف» وبتعليمات وإرشادات المرور، وغرامتها 500 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية سوداء على السائق.

وشددت المخالفة رقم (104) عقوبة القيادة المتهورة أمام المدارس، إذ نصّت على قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة آخرين للخطر، غرامتها 400 درهم، وتسجيل أربع نقاط مرورية سوداء على السائق.

كما نصّت المخالفة رقم (51) على عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق، أو أي من الركاب، وغرامتها 400 درهم، وأربع نقاط سوداء مرورية.

وشهدت الدولة خلال الأعوام الماضية عدداً من حوادث الحافلات المدرسية، التي خلّفت وفيات وإصابات في صفوف الطلبة، كان أبرزها العام الماضي، عندما أصيب 47 شخصاً، بينهم طلبة مدارس، بحادث تصادم بين حافلتين مدرسيتين، وحافلة نقل عام في أبوظبي.

وأثارت هذه الحوادث تساؤلات كثيرة من آباء الطلبة في إمارات الدولة، حول معايير السلامة في الحافلات المدرسية، بما فيها المواصفات التي تحددها الجهات المعنية عند تعيين السائقين.

وأكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام سائقي الحافلات المدرسية بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، فضلاً عن التأكد من صعود ونزول الطلاب من الحافلة قبل تحركها، وعدم وقوف الطلاب خلف الحافلة بعد نزولهم منها، وابتعادهم عنها بمسافة آمنة.

وحثت مشرفات ومشرفي الحافلات المدرسية على التأكد من نزول الطلاب من الحافلة، وصعودهم إليها بسلام، وجلوسهم على مقاعدهم داخلها بطريقة آمنة.