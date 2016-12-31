«التربية» تحدّد عدد الحصص الأسبوعية من الروضة إلى الصف الـ 12

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخطة الدراسية لمدارس التعليم العام للعام الدراسي 2017 ــ 2018، للصفوف الدراسية بدءاً من الروضة حتى الصف الـ12، وفق المسارات المحددة، وحدد القرار عدد الحصص الأسبوعية لكل مادة دراسية حسب الصف الدراسي، وبلغ إجمالي الحصص الدراسية للصفوف من الأول إلى الخامس 35 حصة، مقابل 39 حصة للصفوف من السادس حتى الـ12.

35 حصة أسبوعية للصفوف من الأول إلى الخامس، و39 حصة من السادس إلى الـ12.

وجاء ذلك، وفق القرار الوزاري رقم 868 لسنة 2016، الذي وقعه وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، وتم تعميمه على الجهات ذات الاختصاص لتنفذه بدءاً من العام الدراسي المقبل.

وحسب القرار، فإن إجمالي عدد ساعات الحصص الدراسية أسبوعياً لمرحلة رياض الأطفال للمستويين الأول والثاني يبلغ 22 ساعة، مع وجود اختلافات في عدد ساعات المادة الواحدة بين كل مستوى، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة التعليمية، تم تحديد ساعة يومياً للمعلمات بعد انصراف الأطفال للتقييم والتخطيط، والتحضير لليوم التالي، ضمن النصاب الأسبوعي، كما تحسب 30 دقيقة إضافية خلال اليوم الدراسي للمراجعة اليومية، واستعداد الأطفال للعودة إلى منازلهم، فيما تكون فترات الوجبات والروتين الصحي ضمن ساعات التربية الصحية والبدنية.

وشددت الوزارة على أن يقدم برنامج اللغة الإنجليزية للطفل، وفقاً لنموذج التدريس التشاركي الذي اعتمدته.

أما الصفوف الدراسية الأول والثاني والثالث، فإنه حسب القرار يبلغ عدد الحصص الدراسية أسبوعياً 35 حصة، موزعة على تسع مواد دراسية، هي: التربية الإسلامية، القراءة الموجهة المتدرجة باللغة العربية، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، والتربية الأخلاقية، واللغة الإنجليزية، القراءة الموجهة المتدرجة باللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والفنون (البصرية والموسيقية)، والتربية البدنية والصحية.

وحدّد القرار 35 حصة دراسية أسبوعياً للصفين الرابع والخامس من التعليم العام، موزعة على 10 مواد دراسية، هي: التربية الإسلامية (أربع حصص أسبوعياً)، واللغة العربية (خمس حصص)، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية (ثلاث حصص)، والتربية الأخلاقية (حصة واحدة أسبوعياً)، واللغة الإنجليزية (خمس حصص)، والرياضيات (ست حصص)، والعلوم (خمس حصص)، ومادة التصميم والتكنولوجيا (حصتان)، ومادة الفنون البصرية والموسيقية (حصتان)، إضافة إلى مادة التربية البدنية والصحية (حصتان).

كما حدد القرار 39 حصة أسبوعياً للصفوف الدراسية السادس والسابع والثامن والتاسع، موزعة على 10 مواد دراسية، هي: التربية الإسلامية، بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، وخمس حصص للغة العربية، وثلاث حصص للدراسات الاجتماعية، وحصة واحدة للتربية الأخلاقية، وست حصص للغة الإنجليزية، وثماني حصص للرياضيات، وست حصص للعلوم، وثلاث حصص للتصميم والتكنولوجيا، إضافة إلى حصتين للفنون البصرية والموسيقية، وحصتين للتربية البدنية والصحية.

وحسب القرار يقدم لطلاب الصف التاسع مادة إرشادية حول مسارات التعليم الثانوي خلال التصميم والتكنولوجيا.

ويبلغ عدد الحصص الأسبوعية للصفوف الـ10 والـ11 والـ12 (المسار العام)، 39 حصة، موزعة على 13 مادة دراسية، هي: التربية الإسلامية بواقع ثلاث حصص أسبوعياً، واللغة العربية (خمس حصص)، والدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية (ثلاث حصص)، واللغة الإنجليزية (ست حصص)، والرياضيات (ست حصص)، وعلوم الكمبيوتر (حصتان)، والفيزياء (ثلاث حصص)، والكيمياء الحيوية (ثلاث حصص) للصفين الـ10 والـ11 فقط، وثلاث حصص للكيمياء أو الأحياء للصف الـ12 فقط، وتدرس مادة ريادة الأعمال بواقع حصتين للصف الـ10، وثلاث حصص للصفين الـ11 والـ12، وتدرس مادة التربية البدنية والصحية بواقع حصتين أسبوعياً، ومادتي العلوم الصحية (للإناث) ومهارات الحياة (للذكور) بواقع حصتين أسبوعياً.

وحسب القرار الوزاري، يدرس طلاب للصفوف الـ10 والـ11 والـ12 (المسار المتقدم)، 39 حصة أسبوعياً، موزعة على 12 مادة دراسية، كالآتي: التربية الإسلامية ثلاث حصص للصف الـ10، وحصتان للصفين الـ11 والـ12، واللغة العربية بواقع خمس حصص للصف الـ10، وأربع حصص للصفين الـ11والـ12، ومادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية بواقع ثلاث حصص للصف الـ10، وحصتين للصفين الـ11 والـ12، ومادة اللغة الإنجليزية بواقع ست حصص للصفوف الثلاثة، ومادة الرياضيات بواقع ثماني حصص للصف الـ10، وسبع حصص للصفين الـ11 والـ12.

فيما يدرس طلاب الصفوف الثلاثة مادة علوم الكمبيوتر بواقع حصتين أسبوعياً، ويدرس الصف الـ10 أربع حصص لمادة الفيزياء، مقابل خمس حصص للصفين الـ11 والـ12، اللذين يدرسان أيضاً حصتين لمادة الأحياء، ولا يدرس طلاب الـ10 هذه المادة، كما يدرس طلاب الصفوف الدراسية الثلاثة حصتين لمادة التربية البدنية والصحية، وحصتين لمادتي العلوم الصحية (للإناث)، ومهارات الحياة (للذكور)، إضافة إلى حصتين لمادة التصميم الإبداعي والابتكار للصفوف الثلاثة.

ووفقاً للخطة الدراسية للطلاب في الصفوف الدراسية السادس والسابع والثامن والتاسع، المدرجين ضمن برنامج العلوم المتقدمة (مسار النخبة) فإنهم يدرسون 39 حصة أسبوعياً موزعة على 12 مادة دراسية.