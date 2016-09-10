4 باحثين يبتكرون نظام تحليل فوري لإجراءات العمل

ابتكر فريق بحثي مكون من أربعة باحثين من مركز اتصالات بريتيش تيليكوم للابتكار «ابتيك»، التابع لجامعة خليفة في أبوظبي، نظام التحليل الفوري لإجراءات العمل، يمكنه الرصد الفوري للبيانات وإضافة التحديثات، وحصل الباحثون من خلاله على براءة اختراع عالمية بدعم من برنامج «تكامل» التابع للجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا.

وقال الفريق البحثي صاحب الابتكار، والمكون من الدكتور باسم مجيد، وبول تايلور، ومارشيلو ليدا، وعلي أفضل، إن اعتماد الشركات على كميات كبيرة من البيانات للقيام بعملياتها، وقيام العديد من تلك الشركات بمعالجة البيانات على دفعات، ما يعني أنه لا يتم إدخال أو تحديث أية بيانات جديدة حتى حصول عملية التحديث المقررة، هذا الأمر دفعهم إلى دراسة النظام وابتكاره.

وأوضحوا أنه «تم تطوير نظام يمكنه القيام بالرصد الفوري للفعاليات والبيانات على مستوى المؤسسة، ما يسمح للشركات بتلقي إخطارات تحديث من نوع (الدفعة) دون الحاجة إلى فحص سجلاتها وإعادة التحقق منها»، مشيرين إلى أنه ما إن يتم إدخال البيانات في أي مكان من النظام، حتى يتم إخطار الأطراف المعنية بالتحديثات الحاصلة على الفور.

وأشار الباحثون إلى أن المزايا التنافسية لابتكارهم تتضمن استجابة سريعة لطلبات الخدمة، والمساعدة في تحديد فشل أو تعطل النظام المحتمل في مرحلة مبكرة، لافتين إلى أن الابتكار يمكن تطبيقه بسهولة وأمان في الشركات والبنوك ومزودي خدمات الإنترنت وأقسام خدمة العملاء، لتسهيل عمليات التحليل الفوري وتسريعها.