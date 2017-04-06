مصرع سيدة وطفلتها نتيجة حادث تصادم في الشارقة

لقيت سيدة تحمل جنسية دولة عربية وطفلتها مصرعهما نتيجة حادث تصادم بين عدد من السيارات ما أدى إلى وفاتهما وإصابة اثنين من أبنائها.

وجرى نقل السيدة الثلاثينية وطفلتها البالغة من العمر عامين إلى مستشفى الكويت بسيارات الإسعاف الوطني، لكن كانتا قد فارقتا الحياة مع وصولهما، فيما يخضع الطفلين الآخرين للعلاج.

وكانت غرفة العمليات بشرطة الشارقة تلقت مكالمة تفيد بوقوع حادث تصادم وأن هناك عدد من المصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الشرطة والإسعاف الوطني إلى المكان، ويجري حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

وكانت القيادة العامة لشرطة الشارقة دعت مستخدمي الطريق الالتزام بالقواعد الصحيحة لعبور الطريق واستخدام خطوط المشاة والمعابر والجسور المخصصة لهذا الغرض والتأكد من خلو الطريق قبل العبور، على أن لا يعفي ذلك السائقين من مسؤوليتهم حيال الانتباه والتركيز أثناء القيادة واحترام خطط عبور المشاة والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن أو على الشوارع الخارجية.