وفاة رجلين وإصابة 3 إثر اصطدام مركبتهم بعمود إنارة برأس الخيمة

توفي شخصان يحملان جسنية دولة آسيوية 57 عاماً والثاني 51 عاماً، صباح أمس وأصيب ثلاثة أشخاص من نفس الجنسية بإصابات بين البليغة والمتوسطة، إثر انحراف مركبتهم التي كانوا يستقلونها واصطدامها بعامود إنارة في منطقة الدهيسة برأس الخيمة.

وقال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغا صباح أمس يفيد باصطدام مركبة بداخلها خمسة أشخاص بعامود إنارة على أحد طرقات الإمارة، وتابع أنه فور تلقي البلاغ تم ارسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ إلى المكان.

وأوضح أن الحادث وقع عندما انحرفت المركبة التي كانت تلقهم واصطدمت بعامود إنارة، حيث أسفر الحادث عن وفاة سائق المركبة في موقع الحادث، فيما توفي زميله الأخر بعد نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف أنه تم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث أصيب أحدهم إصابات بليغة، وأصيب الآخران بإصابات متوسطة، مشيرا إلى أنه تم نقل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح الحميدي أنه يجب على جميع قائدي المركبات ضرورة الحذر في المنحنيات وعدم السرعة حتى لا تتعرض المركبة إلى الانحراف المفاجئ، كما طالب السائقين بأخذ قسط من الراحة في حال شعور بالنعاس تفاديا لوقوع الحوادث المرورية.