حريق في مستودعين للمواد الغذائية بـ «صناعية عجمان»

نشب حريق ضخم في مستودعين للمواد الغذائية في المنطقة الصناعية الجديدة بإمارة عجمان، حيث تم السيطرة على الحريق من قبل الدفاع المدني في الشارقة دون وقوع إصابات بشرية.

وقال رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في دفاع مدني عجمان، العقيد ناصر راشد الزري للصحافيين، إن أجهزة الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحريق، وجرى استدعاء فرق مساندة من كل من دفاع مدني الشارقة وأم القيوين، ودائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأشار إلى أن السيطرة على الحريق جرت خلال مدة لا تتجاوز 40 دقيقة منذ اشتعاله، إذ تم تسليم الموقع لشرطة عجمان، للتحقيق والوقوف على ملابسات أسباب الحريق.

إلى ذلك، كشف الزري لـ«الإمارات اليوم» أن تدريب جميع العمال في المصانع بإمارة عجمان على استخدام قواعد الأمن والسلامة العامة والتعامل مع الحوادث سيكون إلزامياً مع حلول عام 2018.

وقال إن «ترخيص المصنع يتطلب حالياً تدريب 50% من العمال من أجل التعامل مع الحرائق والحوادث التي يمكن أن تقع في المصانع، لا سيما وأن تلك المصانع تتعامل مع العديد من المواد التي قد تكون قابلة للاشتعال، لذا لابد من تدريب العمال على استخدام القواعد العامة في السلامة والإنقاذ».

وتابع أن تجديد التراخيص لهذه المصانع مرهون بتدريب 50% من العمال لديها، لافتاً إلى أنه سيتم افتتاح مبنى خاص بالتدريب يعمل بشكل مستمر ويومي، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني تطلب كل عام كشفاً عن عدد العمال في كل مصنع يعمل بالإمارة.

وقال الزري إن «الدفاع المدني» ألزمت المنشآت الصناعية بتعيين ضابط أمن وسلامة في المصنع ومتخصصين لتدريب العمال على الإسعافات الأولية، ومتابعة كفاءة عمل الأجهزة وأنظمة التشغيل في تلك المصانع.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان ضبطت 10 مصانع أخيراً تصنع مواد مخالفة وتخزن المواد المصنعة بشكل خاطئ، ما يشكل خطراً على السلامة العامة.