وفاة 5 مواطنين في «الغربية» و107 حوادث بدبي بسبب الضباب

توفي خمسة مواطنين إثر تصادم سيارتين في المنطقة الغربية بسبب السرعة الزائدة أثناء الضباب، مساء أول من أمس، وسجلت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي 107 حوادث مرورية، منذ السادسة وحتى العاشرة من صباح أمس، فيما تم إلغاء 10 رحلات جوية في مطارَي دبي وأبوظبي الدوليين، فضلاً عن تحويل 13 رحلة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن حالة الضباب الكثيف تستمر اليوم، مع تدنٍّ كبير في مستوى الرؤية يصل إلى أقل من 50 متراً.

وتفصيلاً، أعلنت مديرية شرطة المنطقة الغربية في شرطة أبوظبي، عن وفاة خمسة مواطنين في حادث تصادم سيارتين على شارع نفير في ليوة بالمنطقة الغربية، مساء أول من أمس.

وأرجعت مصادر شرطية أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة خلال الضباب، لافتة إلى أن جميع ركاب السيارتين (أربعة ركاب بالسيارة الأولى وراكب في الثانية) قد توفوا، ومعظمهم في سن الشباب.

طقس غائم ورياح معتدلة توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس، اليوم وغداً، صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية، خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على المناطق الداخلية والساحلية، مع فرص لتشكل الضباب والضباب الخفيف.

وحذرت شرطة أبوظبي السائقين من تشكل الضباب الكثيف، مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات على الطرقات الداخلية والخارجية، مطالبة بتقليل السرعات وترك مسافات كافية بين السيارات.

إلى ذلك، أفاد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالوكالة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، المقدم محمد جمعة أمان، بأن الإدارة سجلت 107 حوادث مرورية منذ السادسة وحتى العاشرة صباحاً، خلال فترة الضباب التي شهدتها الدولة صباح أمس، مشيراً إلى أن الإدارة تلقت 1164 مكالمة هاتفية منذ السادسة وحتى العاشرة من صباح أمس.

فيما قال متحدث باسم شركة «طيران الإمارات» إن الضباب الكثيف، الذي غطى أجواء دبي، تسبب في تأخير مواعيد وصول وإقلاع العديد من رحلات الناقلة من مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن الناقلة تعتذر عن أي إزعاج تسبب فيه ذلك الوضع الخارج عن السيطرة، وتؤكد أن سلامة ركابها وأفراد أطقمها تحتل دوماً رأس سلم أولوياتها.

وأضاف أن «طيران الإمارات» تذكّر المتعاملين معها بضرورة التأكد من حالة رحلاتهم عبر موقعها، للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة بالرحلات.

في السياق نفسه، قال متحدث باسم مؤسسة مطارات دبي إن الضباب تسبب في إلغاء سبع رحلات، وتحويل تسع رحلات جوية في مطار دبي الدولي صباح أمس.

وفي أبوظبي، أفادت شركة مطارات أبوظبي بتحويل أربع رحلات جوية إلى مطارات أخرى، وإلغاء ثلاث رحلات أخرى بسبب الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية.

وقال مصدر رسمي مسؤول في «مطارات أبوظبي»، إن شركات الطيران المعنية طالبت بتحويل مسار هذه الرحلات أو إلغائها، نظراً إلى عدم وجود التراخيص اللازمة لطياريها للهبوط أو الإقلاع في مثل هذه الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر أن مطار أبوظبي الدولي سجل تأخيراً في عدد من الرحلات المغادرة، في وقت تم توفير المساعدة اللازمة للمسافرين.

بدوره، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن حالة الضباب الكثيف، الذي شهدته الدولة، أمس وأول من أمس، من المتوقع أن تستمر اليوم، مع تدنٍّ كبير في مستوى الرؤية يصل إلى أقل من 50 متراً، مشيراً إلى أن هذه الحالة تتكرر سنوياً في مثل هذا الوقت من كل عام، لافتاً إلى أن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الدولة، أمس، بلغت 8.4 درجات مئوية في منطقة دمثة في الساعة السادسة صباحاً.