وفاة طفل دهسته والدته داخل منزلهم في رأس الخیمة

توفي مساء أمس، طفل "خمس أعوام"، إثر تعرضه للدهس من قبل والدته أثناء خروجها بمركبتها من داخل المنزل إلى الطریق العام في إحدى المناطق السكنیة برأس الخیمة.

وقال رئیس مركز شرطة المعمورة الشامل العقید عارف الكاز، إن غرفة العملیات تلقت الساعة السابعة والنصف من مساء أمس، بلاغاً یفید بتعرض طفل مواطن للدهس في منزل والده ووفاته في نفس المكان متأثرا بإصابته البلیغة.

وأوضح الكاز أنه فور تلقي البلاغ تم إرسال فرق الإسعاف والإنقاذ وسیارات الشرطة للمنزل وتبین بأن والدة الطفل كانت بصدد الخروج من المنزل وأثناء قیادتها للمركبة من المدخل الرئیسي للمنزل، قامت بدهس الطفل من دون أن تشعر بوجوده.

وأضاف أن الأم قامت على الفور بنقله إلى المستسشفى إلا أنه كان قد فارق الحیاة فور وقوع الحادث.

وأشار إلى أنه تم التواصل مع الجهات المختصة لاستلام ملف القضیة واستكمال الإجراءات القانونیة الازمة، وتابع أن حوادث دهس الأطفال من قبل ذویهم داخل منازلهم قلیلة وهي حوادث فردیة، لا ترتقي لتكون ظاهرة.

وطالب رئیس مركز شرطة المعمورة الشامل العقید عارف الكاز جمیع الأسر بضرورة أخذ الحیطة والحذر أثناء الخروج من المنزل والتأكد بوجود أطفالهم داخل المنزل بعیدا عن أماكن المركبات، والحرص على استخدام وسائل السلامة الموجودة في المركبات من كامیرات الرجوع للخلف، واستشعارات الوقوف (الحساسات) لحمایة الأطفال، وقیادة المركبة ببطئ في المواقف الداخلیة للمنازل والنظر عبر المرایا الجانبیة والخلفیة والمنطقة المحیطة بالمركبة وفتح النوافذ الجانبیة لرؤیة المكان بكل واضح لسماع أي صوت للأطفال في حال وجودهم في الخارج.