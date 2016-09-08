"الأفكار الإعلامية الدولية" توسع خدماتها في السوق الإماراتية

افتتحت شركة الأفكار الإعلامية الدولية "آي إم آي" مكتباً دائمأ لها في منطقة الخليج التجاري بدبي.

وتعمل الشركة، التي تضم خبراء في خدمة عملاء من كافة القطاعات، على توفير منتجات تسويقية مبتكرة للمؤسسات والشركات في القطاعين الحكومي والخاص، وهي ترتبط بشبكة واسعة من المتعاملين معها حول العالم، تضم كبرى الشركات، والعلامات التجارية الشهيرة.

وبحسب المدير التنفيذي لشركة الأفكار الإعلامية الدولية، نيكوس ميغداليس، فإن الشركة تنظر للتوسع حالياً في السوق الإماراتية من خلال زيادة شبكة عملائها، وافتتاحها مقراً جديداً لأعمالها في منطقة الخليج التجاري بدبي، التي يعتبرها "ميغداليس" بوابة النجاح في الشرق الأوسط.



ويقول نيكوس ميغداليس: "بدأنا التفكير بتوسيع أعمالنا في السوق الإماراتية بعد دراسة مستفيضة لمستقبل المنطقة التي تعتبر إمارة دبي محوراً حيوياً لها، حيث قمنا في السنوات الخمس الماضية بخدمة العديد من المتعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وحظينا بثقتهم، ما دفعنا للتوسع وزيادة حجم خدماتنا تدريجياً".