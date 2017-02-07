8 صور من أرشيف خالد المسلط

مكتبه في دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة مفتوح للجميع، يستقبل الجميع من زملائه في الدائرة، ومن الإعلاميين الذين يتردّدون على الدائرة، بابتسامة عريضة.

خالد المسلط هاني سعيد، الذي يتبوأ منصب مسؤول الاتصال الحكومي، نائب رئيس قسم الإعلام بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، حاصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع التطبيقي، ودرجة البكالوريوس في الاتصال، من جامعة الشارقة، شارك في العديد من الفعاليات الثقافية والإعلامية داخل الدولة وخارجها، ويقوم بتدريب العديد من طلبة الجامعات وخريجي الإعلام في الدولة.

في أرشيفه صور عدة يعتزّ بها، وكل صورة تحمل قصصاً وذكريات محفورة ومستقرة في دماغه، ومن فترة لأخرى يعود لها كي يعيش مع تلك الأيام التي لا يمكن أن تُنسى.

خالد، الإعلامي النشط، اختار لنا في «الإمارات اليوم»، تسع صور من أرشيفه، فالصورة توثيق للحظة، وقد تبدو كأنها ثابتة وساكنة لا حراك فيها، لكنها في الذاكرة متحركة وحافلة بالحكايات والذكريات.

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