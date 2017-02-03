عاصي الحلاني : دبي منارة دائمة للعالم العربي

كشف النجم اللبناني، عاصي الحلاني، عن انتهائه من تحضير أغاني ألبومه الجديد، المقرر طرحه في الأسواق الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء الفنان من تسليم كل الأغاني أوائل الأسبوع المقبل لشركة «روتانا» التي ستتولى إنتاج وتوزيع الألبوم الجديد في منطقة الخليج والعالم العربي.

وفي تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، خلال تصوير برنامج «أنت أونلاين»، الذي حل فيه الفنان ضيفاً على دبي، كشف عاصي عن استعداده لتصوير فيديو كليب جديد في بيروت في الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لم يتم تحديد أماكن التصوير في العاصمة اللبنانية بعد، وكاشفاً في الوقت نفسه عن اسم الأغنية التي سيتم تصويرها، والتي حملت عنوان «أنت حبيب القلب».

وأعرب النجم اللبناني عن سعادته بالمشاركة في الموسم الثاني من برنامج «أنت أونلاين»، الذي يبث على شاشة تلفزيون دبي، ويقدمه وسام بريدي، ويخرجه باسم كريستو، واصفاً الحلقة التي تم تسجيلها أخيراً في دبي بالناجحة، باعتبار تطرقها إلى جانب جديد من حياة الفنان ولقاءاته الصحافية السابقة، قائلاً «تطرقنا إلى علاقتي بوسائل التواصل الاجتماعي، وحساباتي الرقمية على مواقع (فيس بوك)، و(إنستغرام)، و(تويتر)، كما كانت فرصة سانحة تعرفت فيها إلى نسب متابعة الجمهور العربي لي، ومدى رضا متابعي ومحبي عاصي الحلاني عن ما يقدمه من أغانٍ»، وأضاف متابعاً «كما كان هذا البرنامج فرصة غير مسبوقة هذه المرة للكشف عن بعض الجوانب الجديدة الخاصة بحياتي الاجتماعية والأسرية، والحديث عن بعض تفاصيل علاقتي بأسرتي بشكل عام، إلى جانب التوقف عند عدد من التفاصيل المتصلة بالكثير من المواقف الإنسانية والوجدانية التي تعرضت لها خلال مسيرتي الفنية إلى اليوم».

وعن علاقته القديمة بدبي، التي زارها سابقاً في العديد من المناسبات، أعرب الفنان عن ابتهاجه بهذه الزيارة القصيرة، وأضاف «إن شاء الله تبقى دبي منارة دائمة للعالم العربي».