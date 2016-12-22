«مغامرون» على شاطئ دبا الفجيرة

شارك عدد من طلاب الجامعة القاسمية بالشارقة في مخيم مغامرون، الذي نظم بمشاركة طلبة من الإمارات والسعودية وسلطنة عمان على شاطئ دبا الفجيرة. ويعد مخيم مغامرون تجربة مملوءة بالمغامرات والأنشطة والمهارات على مدار ثلاثة أيام. وشملت المهارات اكساب المشاركين العديد من الممارسات التي تصقل شخصياتهم، ومنها مهارة التفكير الإبداعي، والعمل الجماعي والإصرار على بلوغ الهدف، واحترام الموارد البيئية والمحافظة على الطبيعة. تعلم المشاركون مهارات جديدة تدعم حياتهم العلمية والعملية في إطار ما يهدف إليه المخيم من تنمية سمات الشخصية الإيجابية للطلاب، وتزويدهم بتجربة ممتعة ومفيدة في آن واحد، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم واكتشاف ذواتهم وتطويرها، وتعويدهم ممارسة القيم التي يدعو إليها المخيم.