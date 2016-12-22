«البسطة».. مشغولة بجمال التراث

يواصل «قلب الشارقة»، يوم السبت من كل أسبوع، تنظيم فعاليات «البسطة»، في سوق الشناصية، حتى السابع من يناير المقبل، ليكون مقصداً لمحبي التسوق التقليدي في الشارقة والدولة.

والزائر لفعالية «البسطة»، يدرك منذ الوهلة الأولى أن مشروع قلب الشارقة نجح من خلال هذه الفعالية في تعزيز ظاهرة الأسواق التجارية الأسبوعية التي اشتهرت في العديد من البلدان، ومن بينها دولة الإمارات، إذ قدم السوق للزوار مزيجاً غنياً من البضائع والمأكولات، إلى جانب الفعاليات والأنشطة الخاصة بالأطفال.

رابط تاريخي يُعد سوق الشناصية أحد أقدم وأكثر الأسواق حيوية في المنطقة، ومعلماً تراثياً وتجارياً يجذب سكان الدولة والسياح. كما يعد رابطاً تاريخياً بين الماضي والحاضر، يمد جسور التواصل الحضاري والتراثي بين الأجيال، ويعرّفهم بتراث إمارة الشارقة وتاريخها التجاري والاجتماعي والثقافي البارز منذ عقود طويلة.

وتفاعل الزوار بجميع فئاتهم من المواطنين والمقيمين والسياح، مع البضائع والخدمات المتنوعة والفريدة التي قدمها السوق ضمن عدد من البسطات والأكشاك التي تناثرت في تناغم فني على المساحة المخصصة للسوق، إضافة إلى محال سوق الشناصية التي تقدم تشكيلة واسعة من الخدمات والبضائع، ليجد الزائر نفسه محاطاً بمشهد جمالي، عنوانه الأبرز المنتجات التراثية.

ويجد محبو الأزياء التقليدية أنفسهم محاطين بمجموعة كبيرة من التصاميم والأزياء المرصعة بالتلي الإماراتية والمشغولات اليدوية التي زادتها رونقاً، إلى جانب تشكيلة متنوعة من العطور التي تفوح روائحها المشبعة بأريج الصندل والفل والياسمين في أرجاء المكان، والإكسسوارات والمجوهرات المصنوعة من الأحجار الكريمة ومجموعة من المواد أخرى.

وأبدى عدد كبير من الزوار إعجابهم بفكرة السوق والمنتجات والسلع التي تم عرضها بصورة مزجت بين عبق الماضي وحداثة الحاضر، لاسيما المنتجات الخزفية من أوانٍ وتحف زخرفية، وحلي وإكسسوارات أنيقة، وإلى جانب هذه السلع فقد تم عرض لوحات تشكيلية لمجموعة من الفنانين الإماراتيين والعرب.

وللأطفال حظ في الفعاليات المصاحبة للسوق، ليستمتعوا بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التي يحتضنها جناح أنشطة الأطفال داخل السوق، وتتضمن هذه الفعاليات ألعاباً رياضية، والرسم على الوجه، وصناعة الأقنعة، وتصميم الإكسسوارات، والألعاب الشعبية والعرائس، إلى جانب الرسم والتلوين الذي أبدع من خلاله عدد من المشاركين برسم لوحات جميلة، كما خصص ركن خاص بالرسم على الأحذية الرياضية، والذي تفاعل معه الأطفال والكبار على حد سواء، واستطاعوا من خلاله أن يضعوا شعارات أنديتهم الرياضية المفضلة وشخصيات أفلام الكرتون المحببة لديهم على أحذيتهم الرياضية.

ويهدف قلب الشارقة من تنظيم فعالية «البسطة» إلى تسليط الضوء على الحضور التاريخي والسياحي البارز للمنطقة، لما يتضمنه السوق من خيارات تسوق تتيح للزوار فرصة اقتناء تشكيلة واسعة من المنتجات والبضائع المختلفة التي تبرز الأهمية التجارية للمنطقة. واختير سوق الشناصية لإقامة الفعاليات، لعراقة هذا السوق، ولكونه يقع في منطقة يسهل الوصول إليها ضمن إمارة الشارقة ومن بقية إمارات الدولة، إضافة إلى ما يشهده السوق من إقبال من الوفود السياحية، لاسيما خلال فصل الشتاء.