استقبال كبير لمجان في مطار دبي

هنّأ سمو الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، ومحمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، المخترع الإماراتي أحمد عبدالله مجان، على إنجازه الدولي الكبير باسم دولة الإمارات في التحدي الدولي للابتكار والاختراع «أيكان 2016» في تورنتو بكندا، وإحرازه الميداليات الذهبية والفضية وكأس أحسن مخترع من الشرق الأوسط ودرع التميز لأحسن اختراع.

دعوات دولية ولقي مجان المزيد من الدعوات للمشاركة في العديد من تحديات الاختراع والابتكار العالمية المقبلة، خلال موسم من قبل نادي تورنتو الدولي للابتكار، وذوي المهارات المتقدمة (تيسياس)، ومن الاتحاد الدولي لرابطة المخترعين (ايفيا)، ومن الرابطة العالمية للملكية الفكرية للاختراع، ومن جمعية مبادرة الابتكار (ايك)، ومن رئيس جمعية آسيا للاختراع البروفيسور سونغ مو يونغ.

تلقى مجان تهاني مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات اللواء عبدالرحمن محمد رفيع، ورئيس جمعية «كلنا الإمارات» مسلم سالم محمد بن حم العامري، والعضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم المستشار الثقافي جمال خلفان بن حويرب، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد محمد حارب، والنائب التنفيذي الأول للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة «مطارات دبي» عضو المجلس الوطني الاتحادي جمال محمد مطر مصبح الحاي، ورئيس جامعة دبي ورئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم بدبي البروفيسور عيسى محمد بستكي، إضافة إلى عدد كبير من الشخصيات والمسؤولين والأهل والأصدقاء. ولقي المخترع الإماراتي أحمد مجان استقبالاً كبيراً في صالة «المجلس» لكبار الضيوف في مطارات دبي، يتقدمهم جمال محمد مطر مصبح الحاي، وعيسى محمد بستكي، والكابتن طيار عبدالعزيز المنصوري رئيس منطاد الإمارات، وجمع كبير من شباب وفتيات الوطن من برنامج تكاتف للتطوع الاجتماعي وجمعية «كلنا الإمارات»، وجمعية «متطوعي الإمارات»، و«نادي الإمارات العلمي»، وأعضاء مجلس العريش في منطقة الفهيدي التاريخية، الذين كانوا في انتظار وصوله مرحبين ومهنئين بإنجازه الشبابي الوطني الكبير، مع ترحيب وطني كبير بإبداعات ابن الإمارات عضو قائمة أوائل الإمارات عضو الاتحاد الدولي للمخترعين في «أيكان 2016».

وجدّد مجان فور وصوله أرض الإمارات تقديره الكبير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحكومة وشعب الإمارات على رعايتهم الكريمة ودعمهم وتشجيعهم لمسيرة الإبداع والتقدم العلمي وروح الابتكار لدى أبناء الإمارات، وقدم شكره وتقديره الخاص لكل من حضر وشارك في حفل استقباله على ارض المطار، معرباً عن تفاجئه بهذه اللفتة التكريمية العالية من شباب وفتيات الوطن، الذين رأى في كل منهم مشروع مخترع وطني رائد، وتمنى مجان أن يتحقق حلمه في القريب العاجل في مؤسسة ترعى الإبداع رعاية علمية مقننة على أسس تصنع من الجيل الصاعد مبتكرين يصنعون المجد لوطنهم، ويخدمون البشرية بابتكاراتهم.