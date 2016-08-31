معلمة أميركية تلغي الواجبات المنزلية وتثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

ألغت معلمة بمدرسة في ولاية تكساس الأميركية واجبات الطلاب المنزلية ما أكسبها شهرة واسعة عبر الانترنت وذلك وفقا لما جاء في موقع "rt" .

وأوضحت المعلمة "براندي يونغ" ذلك من خلال مذكرة قالت فيها للآباء :"بعد الكثير من البحث هذا الصيف، سوف تكون الواجبات المدرسية من مهام الطالب خلال اليوم الدراسي في المدرسة، ولن يكون هنالك واجبات مخصصة للمنزل هذا العام".

وتم تسليم المذكرة للآباء خلال اجتماع المدرسين مع الأهالي في مدرسة "غودلي الابتدائية" في تكساس، حيث قالت يونغ :"لا فائدة تذكر من الواجبات المنزلية ويجب على الطلاب تناول وجبة العشاء مع الأسرة بدلا من ذلك، وكذلك اللعب في الخارج وإمضاء بعض الوقت في المرح قبل الخلود إلى النوم في وقت مبكر".

وقامت إحدى الأمهات بنشر هذه المذكرة على مواقع التواصل الاجتماعي مشيرة إلى أن طفلها يحب معلمته الجديدة، وقام 70 ألف متابع بمشاركة المنشور.

وكتب أحد المعلقين قائلا :"هذا رائع جدا ويجب على العديد من الآباء والأمهات والمعلمين اتباع هذه السياسة خاصة بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية".

وأوضحت يونغ أن هذا القرار يشجع الطلاب على الابتكار، وهو يقوم على مبدأ تطوير المناهج الدراسية وتوسيع فكر الطلاب خلال اليوم الدراسي في المدرسة، لتكون العودة إلى المنزل من أجل الراحة فقط.