«المرأة الإماراتية».. شريكة البناء و«المسؤولية الوطنية»

احترام المرأة

تصدرت الإمارات مؤشر احترام المرأة عالمياً في الحفاظ على كرامتها وتعزيز مكانتها، وفق نتائج تقرير مؤشرات التطور الاجتماعي في دول العالم، الصادر عن مجلس الأجندة الدولي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014.

والإماراتية هي الأولى عالمياً في التحصيل العلمي ومستوى الرعاية الصحية، وذلك وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2013، في الوقت الذي حافظت فيه الدولة على صدارتها للمنطقة العربية في مجال المشاركة السياسية الاقتصادية للنساء.

رهان على «الابتكار»

اليوم تعوّل القيادة الرشيدة على ابنة الإمارات ليكون «الابتكار» هدفها، حيث يقول صاحب السمو رئيس الدولة: «لقد جعلنا تمكين المرأة أولوية وطنية مُلحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجل متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق، وتمارس الأنشطة جميعها دون تمييز، وإن الأبواب جميعها مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور».

ويعتبر سموه أن ما وصلت إليه المرأة الإماراتية في الآونة الأخيرة لم يكن تطوراً مفاجئاً، بل هو تتويج لمسيرة طويلة، رسم خطوطها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تشجيع المرأة وتمكينها من ممارسة حقوقها، جنباً إلى جنب مع الرجل.

ويؤكد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات تجاوزت مرحلة تمكين المرأة، ويقول: «الآن نمكن المجتمع عن طريق المرأة».

كما تؤكد سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن مفهوم تمكين المرأة في دولة الإمارات لم يعد مجرد مصطلح أو مفهوم نظري، بل تحول إلى واقع عملي، تجسده المشاركة الحقيقة الفاعلة لها في مختلف مناحي وربوع وطن السعادة والرفاه والابتكار.